Ein Harvard-Wissenschaftler hat eine interessante Theorie darüber, wie unser Universum entstanden ist: in einem Labor von einer “oberen Klasse von Lebensformen”.

Nach Ansicht des Wissenschaftlers ist seine Theorie in der Lage, religiöse Überzeugungen mit wissenschaftlichen Studien in Einklang zu bringen.

Wurde unser Universum in einem Labor erschaffen?

Hast du schon jemals daran gedacht, dass alles um uns herum von Außerirdischen in einem Labor erfunden worden sein könnte? Nein? Wir auch nicht! Und fragt man Astronomen, was die Suche nach außerirdischer Intelligenz bisher gebracht hat, dürfte die Antwort in den meisten Fällen lauten: wenig bis gar nichts. Aber stellt man diese Frage nun Abraham Loeb, hört sich die Antwort schon ganz anders an!

Der bekannte Astronom von der Harvard University – einer der renommiertesten Universitäten Amerikas – ist nicht nur von der Existenz anderer Zivilisationen überzeugt, er glaubt auch, dass unser Universums von einer fortgeschrittenen technologischen Zivilisation erschaffen wurde. Anders ausgedrückt: Unser Universum könnte durch Aliens entstanden sein.

via GIPHY

Der Wissenschaftler hat dazu kürzlich einen Artikel im Scientific American veröffentlicht. Der genaue Wortlaut des Wissenschaftlers lautete: „Da unser Universum eine flache Geometrie mit einer Nettoenergie von Null hat, könnte eine fortgeschrittene Zivilisation eine Technologie entwickelt haben, die ein Baby-Universum durch Quantentunnelung aus dem Nichts erschaffen hat“. Klingt spannend, und das ist es auch!

Theorie vereint Religion und Wissenschaft

Eines der größten wissenschaftlichen Rätsel betrifft die Entstehung des Universums selbst: Was war vor dem Urknall da? Woher kommt unser Universum? Wissenschaftliche und religiöse Theorien haben versucht, diese Fragen zu beantworten. Aber auch heute gibt es noch keine konkreten Antworten. Wenn nun Loebs Theorie der Entstehung des Universums durch eine höhere Zivilisation stimmt, “würde die Ursprungsgeschichte die religiöse Idee eines Schöpfers mit der uralten Idee der Quantengravitation vereinen”, sagt er.

Wir fragen uns jetzt: Wenn unser Universum von Außerirdischen mit weißem Kittel synthetisiert würde, könnten sie uns dann beobachten und manipulieren? Oder eingreifen und bei der drohenden ökologischen Katastrophe helfen, die wir selbst verursacht haben? Wir müssen zugeben: uns gefällt der Gedanke irgendwie.