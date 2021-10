Der 59-jährige James Michael Tyler war den meisten aus seiner legendären Rolle als Gunther in der Serie „Friends“ bekannt. Am Sonntag ist er an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Seine „Friends“-Costars trauern öffentlich.

James Michael Tyler: Serienfavorit bei „Friends“

Erst im Juni gab „Friends“-Liebling James Michael Tyler bekannt, dass er an Prostatakrebs erkrankt war. „Seit fast drei Jahren muss ich mit dieser Diagnose umgehen. Es ist jetzt im Endstadium. Wahrscheinlich wird es mich irgendwann kriegen“, erklärte Tyler damals dem Fernsehsender NBC.

Tyler gehört zu den Serienlieblingen der 90er Jahre und frühen 2000ern. Als Kellner Gunther wurde er schnell zu einem der geheimen Favoriten unter den „Friends“-Fans. Mit seinen sarkastischen Kommentaren und den unermüdlichen Flirtversuchen bei Rachel wurde er zum Fixpunkt der Serie und galt für viele als der siebte „Friend“.

Dabei war seine Rolle eigentlich nur als Komparsen-Auftritt geplant. Die gesamte erste Staffel von „Friends“ durfte Tyler keine einzige Zeile sprechen, fiel den Zuschauern aber durch seine ausgefallenen Outfits und weißblonden Haare auf. Als er schließlich in Staffel zwei auch offiziell als Gunther vorgestellt wurde, wurde er mehr und mehr Teil der Serie. Heute ist er der am häufigsten zu sehende Nebencharakter der Show und einer der großen Fan-Favoriten.

Die Rolle als „Coffee guy“ bekam er übrigens nur, weil er der einzige Komparse war, der mit einer Espressomaschine umgehen konnte. „Ehrlich gesagt dachte ich immer, dass mein Master in Kunst mich in der Welt der Schauspielerei weiter bringen würde als das Wissen, wie man eine Espressomaschine bedient! Das war ein glücklicher Zufall, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Fähigkeit habe„, erklärte er 2018 gegenüber Insider.

Letzter Auftritt bei „Friends“-Reunion

Zuletzt konnten Fans Tyler in der „Friends“-Reunion Anfang des Jahres sehen. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Erkrankung, die sich zum Zeitpunkt des Drehs schon auf die Wirbelsäure ausgebreitet hatte, konnte Tyler nicht persönlich erscheinen, jedoch wurde er via Videochat zugeschalten. Es sei seine Entscheidung gewesen, nur so bei der Reunion zu erscheinen, erklärte er im Anschluss. Der Grund: „Weil ich keinen Wermutstropfen in die Sache bringen wollte, wisst ihr? Ich wollte nicht sagen: ‚Oh, und übrigens, Gunther hat Krebs.'“, erklärt er später.

Am Sonntag erlag James Michael Tyler schließlich seiner Erkrankung. Sein Manager Toni Benson gab bekannt, dass Tyler in seinem Haus in Los Angeles verstorben ist. „Wer ihn einmal getroffen hatte, hat einen Freund fürs Leben gewonnen„, schreibt sein Manager in einem Statement. „Er hinterlässt seine Ehefrau, die Liebe seines Lebens.“ Tyler war seit 2017 mit Jennifer Carno verheiratet.

„Friends“-Stars trauern um James Michael Tyler

Auch seine „Friends“-Kollegen trauern um ihren Freund. Jennifer Aniston postete einen Ausschnitt aus der Serie auf Instagram und schrieb: „Friends wäre ohne dich nicht dasselbe gewesen. Danke für das Lachen, das du in die Serie und in unser aller Leben gebracht hast. Du wirst so sehr vermisst werden.“

Auch Courtney Cox äußerte sich auf Instagram und schrieb: „Das Ausmaß an Dankbarkeit, das du in den Raum gebracht und jeden Tag am Set gezeigt hast, ist das Ausmaß der Dankbarkeit, die ich dafür empfinde, dich gekannt zu haben. Ruhe in Frieden James.“

Lisa Kudrow bedankte sich bei Tyler mit den Worten „James Michael Tyler, wir werden dich vermissen. Danke, dass Du für uns alle da warst.“ während Kollege Matt Le Blanc schrieb: „Wir haben viel gelacht, Kumpel. Wir werden dich vermissen. RIP mein Freund.“