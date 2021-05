Kaum zu glauben, aber im Cast der Kultserie “Friends” gibt es noch innigere Verbandelungen, als tiefe Freundschaften und angebliche Liebesbeziehungen. Denn zwei Stars der Sitcom sollen im echten Leben sogar miteinander verwandt sein.

Ein kleiner Hint: In der Serie waren sie ein Paar…

Unglaublich: Zwei “Friends”-Stars sind verwandt

In zehn Jahren Drehzeit ist es eigentlich klar, dass sich lebenslange Freundschaften zwischen Schauspielern, aber auch die ein oder andere Liebelei entwickelt. Dass der Cast von “Friends” aber im wahrsten Sinne des Wortes ein familiäres Verhältnis hat, ist dann aber doch eine kleine Überraschung! Wir lösen die Spannung auf: Matthew Perry und Courteney Cox sollen im echten Leben entfernte Cousins sein.

In der Erfolgsserie spielten sie das Liebespaar Chandler und Monica. Diese “Familienzusammenführung” dürfte aber wohl auch für die beiden eine große Neuigkeit sein, denn die Schauspieler sollen davon nichts gewusst haben.

Chandler und Monica sind Cousin und Cousine

Wie CNN berichtet, haben Forscher der Genealogie-Website “My Heritage” herausgefunden, dass Perry und Cox, aka Chandler und Monica, eine lange Familiengeschichte begleitet. Denn beide sind offenbar mit William Osbern Haskell III und Ellen Haskell verwandt. Das Ehepaar lebte im 17. Jahrhundert in England.

Deren Söhne sollen laut den Forschern 1635 nach Amerika ausgewandert sein. Die Abstammung von Matthew Perry geht demnach auf Ellens Sohn William zurück. Dessen Bruder Roger soll sogar ein direkter Vorfahre von Courteney Cox sein.

“Das ist keine große Überraschung”

Der Forschungsleiter von My Heritage, Roi Mandel, erklärt gegenüber CNN: “Wir haben viele Aufzeichnungen gefunden, die dies unterstützen, und wir sind zuversichtlich, dass sie miteinander zusammenhängen.” Unüblich ist diese Verwandtschaft laut dem Forscher nicht: “Das ist keine große Überraschung. Es macht Sinn, dass bei so vielen Generationen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Menschen miteinander verwandt sind”, so Mandel weiter.