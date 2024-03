Neun Jahre ist es mittlerweile her, seitdem sich Stefan Raab aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat. Doch jetzt überrascht die TV-Legende mit einem Video in den Sozialen Medien.

Darin verkündet er ein mögliches Comeback!

Stefan Raab postet Video auf Instagram

„TV Total“, „Schlag den Raab“, „Wok WM“ und so vieles mehr: Jahrelang prägte Stefan Raab die deutsche TV-Szene. Doch dann zog er sich 2015 aus dem Rampenlicht zurück; Shows wie „TV Total“ erlebten zwar ein Revival; der Entertainer selbst kam aber nicht mehr vor die Kamera. Doch das könnte sich jetzt eventuell ändern.

Denn vollkommen überraschend teilte Raab vor wenigen Stunden am 29. März 2024 ein Video in den Sozialen Medien. Darin zu sehen sein „Showpraktikant“ und langjähriger Kollege Elton. Dieser sucht Raab in der Idylle – und findet ihn ganz entspannt wieder. Wir als Publikum sehen Raab zwar nicht, dürfen aber einen Blick auf eine Silhouette erhaschen. Elton betont: „Du bist ja nur noch Haut und Knochen.“ Der „Showpraktikant“ kommt offenbar auch mit einem konkreten Plan. Denn in dem Video sagt er: „Alle suchen dich. Du warst jetzt fast zehn Jahre lang weg, es wird Zeit, dass du mal wieder was machst!“

Für Raab scheint das zunächst aber keine Option zu sein. Er betont, dass er von Musik über geile Shows schließlich schon alles gemacht habe. Nur eines steht offenbar noch auf seiner Bucket List: Influencer werden. Und zwar nicht nur irgendeiner, sondern ein richtig erfolgreicher. Raab erwähnt nämlich Pamela Reif – und erklärt, dass er mit ihren neun Millionen Follower:innen mithalten will.

Neun Millionen Follower:innen für Comeback

„Pass auf Elton, wenn ich neun Millionen hab, ne, verspreche ich dir, dann mach‘ ich wieder was“, erklärt er in dem Clip. „Von mir aus auch Fitnessvideos.“ Für die Follower:innenzahl gibt es aber eine Deadline. Drei Tage gibt er seinen Fans (und Elton) Zeit, um das zu meistern.

Und die nehmen die Challenge offenbar ernst. Denn mittlerweile hat Raab auf Instagram mehr als 556.000 Follower:innen. Zugegeben, das ist noch ein Stück bis zu den neun Millionen ABER die Fans in den Kommentaren suchen schon eifrig nach Wegen, um ihren Liebling zu promoten. „Ich mache mir 9 Mio. Accounts nur um dich einmal wieder zu sehen!“, erklärt etwa ein Fan in den Kommentaren. Andere grübeln währenddessen, wie teuer denn neun Millionen Fake-Accounts wären – so rein theoretisch natürlich! Sogar die im Clip erwähnte Pamela Reif teilt ihren Support auf Instagram und postet Raabs Video in ihre Story. Später bietet sie dem Entertainer auch an, als Gast in einem ihrer Workout-Videos dabei zu sein. Nur für den Fall, dass er sein Ziel nicht erreicht und trotzdem eine Plattform möchte. Scheint also fast so, als gäbe es sogar schon einen Plan B!

Doch während manche schon vom nächsten Raab-Spektakel träumen, nehmen einige seine Wette nicht ganz so ernst. Und zwar ausgerechnet aufgrund der Deadline. Denn in drei Tagen ist der 1. April. Könnte hinter dem Video also vielleicht doch nur ein Aprilscherz stecken? Es bleibt auf jeden Fall spannend!