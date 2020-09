Gerade erst bestätigte Sänger Pietro Lombardi, dass er wieder glücklich vergeben ist. Via Instagram präsentierte er zum ersten Mal nach der Trennung von Sarah eine neue Frau an seiner Seite. Nun deutete er außerdem an, dass er noch Kinder will.

Vier Jahre nach dem Ehe-Aus hat Pietro eine neue Freundin. Er ist mit Influencerin Laura Maria zusammen. Und offenbar wünscht er sich sogar schon Kinder, wie er nun auf Instagram ausplauderte.

Kinderwunsch bei Pietro Lombardi

Gemeinsam mit Ex-Frau Sarah Lombardi hat Pietro bereits einen Sohn. Alessio ist mittlerweile fünf Jahre alt und Pietros Ein und Alles. Und offenbar hat er immer noch einen großen Kinderwunsch. Obwohl er gerade erst offiziell bestätigte, dass er mit Laura Maria zusammen ist, spricht er nun schon über die gemeinsame Zukunft. In einem Livestream auf Instagram beantwortete der 28-Jährige kürzlich einige Fragen seiner Fans. Die wollten unter anderem wissen, ob er noch mehr Kinder will. “Kinderwunsch auf jeden Fall. Safe!”, lautete Pietros Antwort. Ob sich Sohn Alessio also schon bald über ein Geschwisterchen freuen darf? Wir sind gespannt!

Ziehen Pietro und Laura Maria bald zusammen?

Pietro deutete außerdem an, dass er sich auch vorstellen könnte, mit Laura Maria zusammenzuziehen. Er scheint es wirklich ernst mit der Influencerin zu meinen. Denn in der Vergangenheit betonte der 28-Jährige immer wieder, dass er eine Frau an seiner Seite erst dann wieder öffentlich zeigen werde, wenn sie ganz besonders für ihn ist. “Das ist sie”, schwärmt der EX-DSDS-Juror über Laura Maria. Seine Fans freuen sich für Pietro und gratulieren dem Paar via Instagram.