Manchmal geht es einfach nicht anders und man muss eine Beziehung beenden. Egal, wie lange sie gehalten hat: Liebt man den anderen nicht mehr, ist es immer besser, sich zu trennen. Eine Trennung kann aber oft auch andere Gründe haben und manchmal bereut man sie im Nachhinein sogar.

Daran erkennst du, dass du eurer Beziehung noch eine Chance geben solltest.

Du hast dir die Trennung von anderen einreden lassen

Eigentlich lief in eurer Beziehung alles rund. Ihr habt euch wirklich geliebt und im Großen und Ganzen gab es keine Probleme. Doch wie in jeder Beziehung gab es ab und zu mal einen Streit. Gewisse Themen kamen immer wieder auf und die hast du nicht nur mit deinem Partner, sondern auch mit deinen Freunden und deiner Familie besprochen? Grundsätzlich ist daran nichts falsch, doch sollte man immer aufpassen, welchen Einfluss Außenstehende auf eine Beziehung haben können.

Denn auch wenn sie es nur gut meinen, haben deine Freunde ein komplett anderes Bild auf deine Partnerschaft als du. Vielleicht sind sie auch nicht die größten Fans deines Partners und reden dir deswegen ein, dass eine Trennung am besten wäre. Doch das muss nicht immer stimmen. Nur du weißt, was für dich am besten ist. Trennst du dich, weil es dir jemand anderes eingeredet hat, solltest du deine Entscheidung vielleicht noch einmal überdenken.

Dein Ego war verletzt und du hast dich in etwas hineingesteigert

Ihr habt euch getrennt, weil etwas Bestimmtes passiert ist, von dem du dachtest, du könntest es deinem Partner nie verzeihen? Jeder Mensch hat seine Grenzen und es ist auch gut, sich nicht alles gefallen zu lassen. Bereust du aber die Trennung und hast nach etwas Abstand das Gefühl, dass du dich in etwas hineingesteigert hast, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass eure Trennung etwas zu überstürzt war.

In manchen Situationen reagiert man einfach über. Das ist menschlich und auch komplett in Ordnung. Eine Beziehung deswegen aufs Spiel zu setzen ist aber nicht nötig. Wer sich zudem aufgrund eines verletzten Egos getrennt hat, sollte sich fragen, ob es das wirklich Wert war. Denn nur um sein Gesicht zu wahren, sollte man nicht auf Liebe vergessen.

Du hast deine Unzufriedenheit auf deine Beziehung projiziert

Ihr habt euch getrennt, weil du unglücklich warst und im Nachhinein ist dir klar geworden, dass das gar nicht an eurer Beziehung lag? Manchmal projiziert man seine allgemeine Unzufriedenheit auf andere Aspekte seines Lebens. So kann es passieren, dass du eigentlich mit deiner Arbeit oder deinem Studium unglücklich bist und denkst, dass auch deine Beziehung keine gute Idee mehr ist. Erst nach der Trennung wird dir bewusst, dass die Partnerschaft aber gar nicht der Grund für deine schlechte Stimmung war. Wenn du deinen Partner also vermisst, überlege, ob eure Trennung vielleicht ein Fehler war.