Wowza, einmal blinzeln und schon ist der Jänner fast wieder um! Aber no worries, liebe missen (oder vielleicht doch?): So wie es derzeit in weiten Teilen Österreichs aussieht, ist mit dem Winter noch lange nicht Schluss. ❄ Damit dir in der kalten Jahreszeit aber keinesfalls langweilig wird, haben wir fünf Vorschläge für dich parat, die du unbedingt noch diesen Winter ausprobieren musst!

1. Eisbaden

Ok wir geben zu: Im Winter baden zu gehen klingt auf den ersten Blick nicht so prickelnd, oder? Um was es dabei geht? Ganz easy: Badesachen anziehen, zu einem eiskalten Fluss oder See fahren und – hopps – rein ins kalte Nass. Dabei solltest du unbedingt darauf achten, dich vorher gut aufzuwärmen und anfangs nicht länger als ein paar Sekunden im Wasser zu bleiben. Außerdem solltest du nie alleine gehen, sondern immer eine Begleitperson dabei haben. Und was bringt das jetzt alles? Bei extrem niedrigen Temperaturen schüttet der Körper Adrenalin, Endorphine sowie entzündungshemmende Kortikoide aus. Die wiederum stärken das Immunsystem und fördern die Durchblutung. Also, worauf wartest du noch? Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein … 🙌🏼

2. Chillen, chillen, chillen

Na gut in Chillen sind wir ja eigentlich eh schon Weltmeister, oder? Dennoch tut es gut, sich mal nur Zeit für sich zu nehmen und bewusst den Alltag auszublenden. Wie uns das am besten gelingt? Mit einer Extraportion Winterfeeling und einem Adrenalinkick der Sonderklasse – und JA, das geht auch von der Couch aus. Ab sofort kannst du dir nämlich 24/7 das Freeride Filmfestival auf A1now.tv gönnen und dir Wintersportler der Extraklasse zu Gemüte führen. So wird dir auch beim Chillen garantiert nicht langweilig! Reinschauen lohnt sich! 😍

3. Nachtrodeln

Rodeln kann doch jeder, oder? 😜 Aber hast du schon einmal Nachtrodeln ausprobiert? Wir können sagen: Es ist meeeeeega lustig! Am besten du suchst dir einen kleinen Berg und machst dich noch bei Tageslicht auf den Weg. So weißt du was dich bei der rasanten Fahrt nach unten erwartet. Mit Schlitten, warmen Kakao und einer guten Stirnlampe im Gepäck geht’s dann auch schon los. Und das Beste: Beim Aufstieg hast du den Sport, beim Runterrodeln den Spaß. Zwei Fliegen mit einer Klappe also! 🙌🏼

4. Handarbeiten

Wow, das klingt auf den ersten Blick ja mal so richtig lahm. Aber hey – vergessen sind die Tage, an denen wir uns in der Schule im Handarbeitsunterricht gelangweilt haben. Sticken, Nähen, Stricken und Co. sind nämlich gerade wieder der absolute Burner. Und Zeit dafür haben wir ja wohl gerade genug, oder? 😉 Also raus mit dem alten Handarbeitsköfferchen (falls noch vorhanden haha) und los geht die wilde Fahrt. Ihr werdet sehen: Von Mal zu Mal werden eure Meisterstücke auch immer ansehnlicher und vielleicht kann man die ein oder anderen Socken dann auch mal seinem Crush vorbeibringen. 🥰

5. Winterpicknick

Oh yeeees, endlich wieder ein Thema bei dem es um’s Essen geht, ergo: Lieben wir natürlich heiß! 😍 Also Picknickkorb mit Leckereien (und vor allem Heißgetränken) packen, rein in das extra warme Outfit und los geht’s mit dem winterlichen Picknickspaß. Noch gemütlicher wird’s, wenn du die Möglichkeit in deinem Garten hast ein Lagerfeuer zu machen. Ansonsten tun es ein paar Kerzen auch, um die richtige Stimmung zu verbreiten. Tipp: Wie wäre es deine Freunde via Videocall mitzunehmen? Klingt doch mal nach einem Picknick der etwas anderen Art, oder?

