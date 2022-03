Manche Menschen können einfach nicht anders und verfolgen mit so ziemlich allem, was sie tun, einen Plan, der nur ihnen selbst Vorteile bringt. Mit anderen Worten: Sie sind extrem hinterhältig und nutzen Situationen und auch Menschen sehr gerne auch mal aus, obwohl sie wissen, dass das absolut falsch ist.

Achtung: Diese Sternzeichen solltet ihr mit Vorsicht genießen!

Löwe

Irgendwie hat man bei Löwen oft das Gefühl, dass sie etwas im Schilde führen. Manchmal sollte man hier auch auf seinen Instinkt hören und die Absichten dieses Sternzeichens genauestens hinterfragen. Denn es kann gut sein, dass es durch seine etwas verschlossene und mysteriöse Art erstmal richtig anziehen und interessant wirkt. Doch sieht man genauer hin, wird schnell klar, dass man gerade im Begriff ist in eine ausgeklügelte Falle des Löwen zu tappen!

Krebs

In Acht nehmen sollte man sich auch vor dem Krebs! Denn hinter seiner scheinheiligen Art verbirgt sich oft eine falsche Intention. Dieses Sternzeichen gilt als besonders hinterlistig, da es sehr gut darin ist, seine wahren Absichten hinter einer zuckersüßen und charmanten Art zu verstecken. Doch am Ende kann es leicht passieren, dass man enttäuscht ist, wenn man herausfindet, dass der Krebs in Wahrheit ganz schön falsch ist und man auf seine Spielchen reingefallen ist.

Jungfrau

Stille Wasser sind tief! Habt ihr euch schon mal gefragt, warum dieses Sternzeichen oft in sich geht und sich zurückzieht? Nun, vielleicht plant es da gerade wieder seinen nächsten Schritt, wie es die bestmöglichen Vorteile aus einer bestimmten Situation erzielen kann. Oft glaubt man gar nicht, wie hinterlistig manche Personen sein können, doch Jungfrauen haben es faustdick hinter den Ohren. Nicht selten verdrehen sie Tatsachen und drehen diese dann so, wie sie es eben gerade brauchen.