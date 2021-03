Schon wieder 11:11. In letzter Zeit ertappst du dich vermehrt dabei, dass du um Punkt 11:11 auf die Uhr blickst? Dann könnte es sein, dass dein Schutzengel eine wichtige Botschaft für dich hat.

Kennst du auch das Gefühl, dass dir gewisse Zahlenfolgen ständig im Alltag begegnen?

Die Magie hinter der Doppelzahl 11:11

Was auf den ersten Blick wie ein alberner Zufall erscheint, könnte sich als kraftvolle spirituelle Botschaft entpuppen. Esoteriker sind überzeugt: je mehr Einsen du siehst, desto stärker ist die Verbindung mit deinen Schutzkräften oder deinem höheren Selbst. Die Zahl 1 bringt in unserer Welt gewisse Eigenschaften und Schwingungen mit sich. Die 1 steht vor allem für Erfolg, Neuanfang, Pioniergeist und Führung. Die Momentaufnahme dieser Masternummer sollten wir daher, als Einladung betrachten unsere Ziele im Leben zu überprüfen. Dein Engel will dich nämlich an deinen Seelenplan erinnern. Wir alle kommen damit auf diese Welt. Aber oft kommen wir von unsrem Weg ab und vergessen unsere wahre Bestimmung. Es kann also auch ein Hinweis sein, dass etwas gerade schief in deinem Leben läuft, oder dass Dinge passieren, die nicht gut für dich sind.

Die Zahl 11 steht in der Numerologie für Neuanfänge. In doppelter Ausführung ist also das Potenzial, eine neue Richtung einzuschlagen noch höher. Jetzt ist der Moment um festgefahrene Muster zu erkennen und aus schwierigen Situationen herauszukommen. Es könnte also auch Zeit sein einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Hör in dich hinein

Also hör in dich hinein. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine gegenwärtigen Gedanken und Gefühle. Fühlst du dich auf dem richtigen Weg? Was sind deine Ziele im Leben? Gibt es etwas das du gerne ändern würdest in deinem Leben? Gibt es neue Wege, die dir aufgezeigt werden? Vielleicht tritt bald ein neues Ereignis ein, dass deinen Weg stark verändern könnte. Sei also offen für neue Menschen und Signale aus deinem Umfeld.

In diesem Moment stehen wir in enger Verbindung zur Gesamtheit des Universums. Diese soll uns Kontrolle über unser eigenes Schicksal verleihen. Wir sollten uns daher konzentrieren unsere Gedanken positiv zu halten, da sich Wünsche in Form manifestieren können. Daher ist es durchaus auch sinnvoll uns beim Anblick der Doppelzahl etwas zu wünschen.

11:11 und die Wissenschaft

Auch die Wissenschaft hat sich dem sogenannten 11:11-Phänomen gewidmet. Sie erklärt das Phänomen nach dem Prinzip der selektiven Wahrnehmung. Dass wir Menschen dazu neigen Muster zu erkennen, um neue Informationen mit den bereits im Gehirn vorhandenen zu verknüpfen. Bla bla ihr wisst schon. Da finden wir magische Engelsbotschaften doch gleich viel romantischer. Und ganz ehrlich: was schadet es ab und zu mal innezuhalten um zu checken, ob man auf dem richtigen Weg ist.