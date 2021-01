Euer Sternzeichen ist euch sicherlich bekannt, aber wisst ihr auch in welchem Aszendenten ihr geboren seid? Denn um die eigene Persönlichkeit vollständig analysieren zu können, braucht es auch ihn. Das Zeichen, dass zum Zeitpunkt eurer Geburt am Osthorizont aufging, definiert euren Charakter nämlich genauso stark wie euer Sternzeichen. Gerade für euer Liebesleben kann der Aszendent sehr spannend sein.

Falls du dich fragst, wie du deinen Aszendenten ermitteln kannst: Weißt du deinen Geburtsort sowie deine Geburtszeit, kannst du ihn dir ganz einfach online berechnen lassen.

Aszendent: Widder

Du verliebst dich nicht von heute auf morgen. Hat es dich aber erst einmal erwischt, dann liebst du mit voller Leidenschaft und öffnest deinem Partner ohne wenn und aber dein Herz. Wichtig ist dir nur, dass sich kein langweiliger Alltagstrott in deine Beziehung einschleicht, denn damit kommst du nur schwer zurecht.

Aszendent: Stier

Du bist ein richtiger Beziehungsmensch. Treue und Ehrlichkeit sind dir in einer Partnerschaft besonders wichtig. Sollte dein Partner dich belügen, kannst du ihm nur sehr schwer verzeihen und es braucht seine Zeit, bis du ihm wieder zu 100 Prozent vertrauen kannst. Das Singe-Dasein gehört leider nicht gerade zu deinen Stärken, denn du fühlst dich schnell einsam und alleine.

Aszendent: Zwilling

Mit dem Zwilling im Aszendenten bist du in der Liebe eher flatterhaft. Dir fällt es schwer, dich auf eine Person festzulegen. Du genießt lieber dein Single-Dasein und triffst dich gerne mit vielen verschiedenen potenziellen Partner gleichzeitig.

Aszendent: Krebs

Du bist ein echter Männerschwarm. Mit deiner süßen und verspielten Ausstrahlung wickelst du jeden Man binnen Sekunden um den Finger. Hast du deinen Traumpartner gefunden, bist du eine treue Seele und kümmerst dich liebevoll um ihn.

Aszendent: Löwe

Wer über ein kleines bisschen Eitelkeit hinweg sehen kann, findet in dir eine herzliche und treue Freundin. Du solltest nur aufpassen, deinem Partner nicht all zu oft die Show zu stehlen. Hat er Geburtstag oder eine Beförderung erhalten, sollte er im Mittelpunkt stehen und nicht du.

Aszendent: Jungfrau

Du steckst voller Romantik und entscheidest lieber mit deinem Herzen als mit deinem Verstand. Leider triffst du deswegen hin und wieder sehr unüberlegte Entscheidungen, die du im Nachhinein bereust. Entscheidest du dich zum Beispiel mit deinem Partner zusammenzuziehen, solltest du vorher wirklich nochmal genau darüber nachdenken.

Aszendent: Waage

Auch wenn du nach außen hin immer ausgeglichen wirkst, sieht es innerlich ganz anders aus. Du brauchst einen Partner, der dir Stabilität und Sicherheit vermittelt und dir hilft, an deiner Selbstständigkeit zu arbeiten. Findest du so jemanden, zeichnest du dich in deiner Beziehung durch Geduld und Fürsorge aus.