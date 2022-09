Der Serienherbst ist da und damit auch die Zeit des Binge Watching. Doch während manche für eine Serie schon einmal Wochen brauchen, sind andere an einem Tag durch. Das kann auch an dem Sternzeichen liegen.

Denn diese drei Sternzeichen sind richtige Binge-Watching-Experten.

Wassermann

Wassermänner haben ein enormes Durchhaltevermögen. Wenn sie sich etwas in den Kopf setzen, dann muss das auch genau so umgesetzt werden, wie sie es sich vorstellen. Müdigkeit, Erschöpfung oder Ablenkung gibt es da einfach nicht.

Dieses Durchhaltevermögen zeigt sich auch bei ihrer Watchlist. Denn die Wassermänner sind Experten im Binge Watching; haben sie erst einmal mit einer neuen Serie angefangen, hören sie erst auf, wenn die letzte Folge konsumiert wurde. Da werden schon einmal zwei Staffeln an einem Wochenende durchgeschaut. Die Wassermänner lieben es deshalb auch, Serien zu schauen, die schon abgeschlossen sind. Denn um auf eine weitere Staffel zu warten, fehlt ihnen einfach die Geduld.

Widder

Widder sind wahnsinnig ehrgeizige Wesen. Sie mögen Wettbewerbe und scheuen sich auch nicht vor dem ein oder anderen Konkurrenzkampf. Das zeigt sich auch in puncto Serien. Denn Widder sind gerne diejenigen, die die Serie am schnellsten durchgeschaut haben und schon vorab Tipps geben können, welche Serien sich denn wirklich lohnen.

Dafür braucht es aber nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch einen guten Überblick, was es denn derzeit überhaupt spielt. Das kann bei Netflix, Disney, Amazon und Co schnell überwältigend sein, weshalb die Widder vom Binge Watching auch immer wieder einmal eine Pause brauchen.

Krebs

Wie in allen Facetten ihres Lebens planen die Krebse auch ihr Serienverhalten minutiös durch. Sie wissen schon Monate im Voraus, wann welche Serie erscheinen wird und halten sich eben diese Tage dann gerne auch bewusst frei. Da wird auch ein Urlaub verschoben, nur um die finale Staffel der Lieblingsserie durchzuschauen.

Denn die Krebse leben in ständiger Angst vor Spoilern und wollen sich immer unabhängig von Twitter, Reviews und Co eine Meinung zu Serien bilden. Die einzige Lösung dafür: Binge Watching. Denn nur, wenn sie alles in einem Sitz durchschauen, besteht die Möglichkeit, dass sie unvoreingenommen an die Serie herangehen können.