Es gibt Menschen, die tun sich hin und wieder schwer Beziehungen zu führen und tun anderen damit oft weh. Ihre teils toxischen Eigenschaften machen es zu einer Herausforderung eine innige Verbindung zu ihnen aufzubauen. Und einige Sternzeichen weisen diese toxische Eigenschaften besonders häufig auf.

Diese Tierkreiszeichen verhalten sich immer wieder toxisch in einer Beziehung.

Steinbock

Auf der einen Seite hat der Steinbock eine sehr liebenswürdige und fürsorgliche Art. Doch manchmal zeigt sich auch seine ungute Seite, wenn nicht alles so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Dann tendiert der Steinbock dazu, seinen Partner oder seine Partnerin gezielt zu manipulieren, um letzten Endes doch das zu bekommen, was er möchte. Dafür wendet das Sternzeichen besonders miese Tricks an, die seinen Partnerin bzw. seine Partnerin nur mehr verwirrt zurücklassen.

Löwe

Das Alphatier kann in Beziehungen zu einer großen Herausforderung werden. Denn er ist es gewohnt, immer im Mittelpunkt zu stehen. Wenn das einmal nicht der Fall ist, dann kommt sein starkes und dominantes Ego zum Vorschein. Um das Rampenlicht wieder auf sich selbst zu richten, versucht er nämlich alles. Egal ob das Sternzeichen über Leichen gehen muss. In diesem Fall macht es sogar keinen Unterschied, ob es sich dabei um die eigene Partnerin oder den eigenen Partner handelt.

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr leidenschaftlicher Partner. Wenn er sich auf etwas einlässt, dann ist er mit Leib und Seele dabei. Doch in ihm schlummert tief im Inneren eine Unsicherheit, die dann und wann ihren Weg ans Tageslicht findet. Diese Unsicherheit projiziert er auf die Beziehung und stellt sie im Ganzen infrage. Das ist für alle Partnerinnen und Partner eine große Herausforderungen, weil dies praktisch aus dem Nichts passiert. In der einen Sekunde war noch alles gut und in der nächsten gibt es eine riesige Beziehungskrise.

Jungfrau

Die Jungfrau versucht immer alles richtigzumachen – ganz nach ihrem Drang nach Perfektion. Doch in Bezug auf ihren Partner und ihre Partnerin erwartet sie eben genau dasselbe. Das führt zu großen Konflikten, weil sie viel zu hohe Ansprüche an ihre Beziehungen stellt. Sie hat einfach kein Verständnis dafür, wenn jemand ihre Erwartungen nicht erfüllen kann und kann sehr unfair und unangenehm werden. Dann nimmt sie kein Blatt vor den Mund und kann ganz schön verletzend werden.