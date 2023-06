Wenn wir so richtig in jemanden verknallt sind, kreisen unsere Gedanken nonstop um unseren Möchtegern-Schwarm. Ob es ihm wohl auch so ergeht? Wenn du diese 8 körperlichen Anzeichen bei dir vernimmst, vermutlich schon.

Und du kannst auch feststellen, ob die Gedanken der Anderen dir wohl oder übel gesonnen sind.

8 Anzeichen, dass jemand an dich denkt

Sind wir gerade so richtig krass verliebt, kreisen rund 80 Prozent unserer Gedanken um unseren Crush. Wir wachen morgens auf und malen uns aus, wie es wohl wäre, würde er oder sie neben uns liegen. Was würde er oder sie wohl mit uns anstellen? Wir fragen uns, ob unser Schwarm auch so dringend einen Kaffee braucht, oder probieren aus, wie sich unser Vorname mit seinem oder ihrem Nachnamen anhört. Und steht’s fragen wir uns: Ergeht es ihm oder ihr auch so? Und manchmal poppt plötzlich eine Person bei uns auf, an die wir lange nicht gedacht haben. Eventuell spuckt sie uns dann einige Zeit in den Gedanken herum. Ist es nun möglich zu spüren, wenn jemand intensiv an uns denkt? Und spüren die anderen das auch?

Fragen über Fragen, auf die wir nun versuchen wollen, einige Antworten zu finden. Die Parapsychologie spricht hier von einem „psychischen Phänomen“, und zwar eines, das mittels mentaler Prozesse physikalischen Gesetzen zu widersprechen scheint. Im selben Topf sind hier Telepathie, Hellsehen, der 7. Sinn oder Außersinnliche Wahrnehmungen, kurz ESP. All das sind meist intensive Gefühle, die du wahrnimmst, wofür es aber keine wissenschaftlichen Erklärungen gibt. Dazu gehört auch, einen Blick im Rücken zu spüren. Oder du denkst an eine bestimmte Person, und schon klingelt dein Handy. All das soll laut Esoterikern an Energieschwingungen liegen, die jemand aussendet, wenn er an uns denkt. Wie wir wissen besteht, das Universum aus Energie, die auf unterschiedlichen Frequenzen schwingt. Und genauso sollen unsere Gedanken und Gefühle diese Schwingungen erzeugen, die aufmerksame Betrachter als Zeichen vernehmen.

Ist ja schon ziemlich fesselnd, das Gefühl, dass jemand an uns denkt. Manchmal wäre es tröstlich oder schmeichelhaft, dies zu wissen. Und sicher gibt es auch Menschen, die es nicht so gut mit uns meinen und hinter unserem Rücken über uns ablästern. In jedem Fall wäre es von Vorteil, informiert zu sein. Willst du also deine übersinnlichen Kräfte darauf schulen, solltest du nach diesen Zeichen Ausschau halten:

1. Schluckauf

Ja, Schluckauf ist schon ziemlich nervig. Wir kriegen ihn gerne am Ende einer Mahlzeit oder wenn wir zu schnell getrunken haben, was ziemlich normal ist. Kommt der Schluckauf aber einfach out of the Blue, ist Vorsicht angesagt. Es kann nämlich sein, dass jemand negativ über dich denkt oder schlecht über dich redet. Da wäre es natürlich auch spannend zu wissen, wer diese Person ist – und auch darauf haben Esoteriker eine Antwort. Achte einfach darauf, wer um dich herum ist, wenn dieser zufällige Schluckauf auftritt.

2. Niesen

Auch hier wollen wir gleich mal Niesen bei Erkältungen oder Allergien vergessen. Musst du aber aus heiterem Himmel niesen, wird jemand gerade positiv an dich denken und dich wahrscheinlich auch vermissen, ev. sogar lieben. Und auch in diesem Fall gibt es gefinkelte Möglichkeiten herauszubekommen, wer diese Person ist. Bitte jemanden in deiner Nähe eine dreistellige Zahl ganz zufällig auszuwählen. Addiere die Ziffern und ermittel dann den entsprechenden Buchstaben im Alphabet. So bekommst du den Anfangsbuchstaben dieser Person.

3. Augenzucken

Vorausgesetzt du leidest an keiner Augenerkrankung oder bist nicht gerade 24/7 vorm Bildschirm gesessen, spuckst du gerade in den Gedanken einer anderen Person herum. Zuckt dein linkes Auge, könnte es sein, dass jemand, der dir nahesteht, in den Rücken fällt. Zuckt jedoch dein rechtes Auge, darfst du dich freuen. Jemand meint es gerade sehr gut mit dir und spricht sich löblich für dich aus. Mehr Informationen über die spirituelle Bedeutung des Augenzuckens findest du hier.

4. Brennendes Gefühl der Ohren oder Wangen

Ihr kennt bestimmt dieses Gefühl, wenn euch etwas unangenehm, peinlich ist. Wenn es euch wie ein Blitz durchfährt, die Ohren brennen, als hättet ihr eine Ohrfeige bekommen und die Wangen haben dieses heiße, kribbelnde Gefühl des Errötens. Hast du aber nicht gerade Durchfall in der Öffentlichkeit und überfällt dich dieses Gefühl ohne Anlass, dann solltest du wachsam sein. Irgendjemand zieht deinen Namen gerade durch den Dreck. Sind nur deine Ohren etwas gerötet und du hast insgesamt ein positives Schamgefühl aus heiterem Himmel, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass jemand verliebte Gefühle für dich hat.

5. Berührungsgefühl

Hattest du schon mal das Gefühl jemand würde deine Wange, dein Haupt oder deine Schulter streicheln? Allerdings stellt sich heraus, dass niemand in deiner Nähe ist. Bei diesem Zeichen hegt eine Person intensive Gedanken an dich. Ob diese gut oder schlecht sind, hängt von deiner Wahrnehmung der Berührung ab. Empfandest du diese als sanfte Liebkosung, kannst du dich freuen. Eine schmerzliche, unangenehme Berührung verheißt nichts Gutes.

6. Gänsehaut

Gänsehaut überkommt uns, wenn uns kalt ist. Sie kommt aber auch, wenn wir uns an aufregende Ereignisse aus der Vergangenheit erinnern oder wir „haarstreubende“ Geschichten hören. Stehen dir aber die Haare zu Berge ohne, dass es für dich nachvollziehbar ist, kann es sein, dass jemand positive Gedanken für dich hegt. Meist ist das ein Zeichen, dass sich dein Schwarm auch zu dir hingezogen fühlt.

7. Träume

Taucht in deinen Träumen immer wieder dieselbe Person auf, wird diese gerade sehr viel Gedankenzeit an dich verwenden. Aufgrund der Schwingungen deines Traumes kannst du einen Hinweis darauf bekommen, ob die Gedanken gut oder schlecht sind.

8. Erstickungsgefahr beim Essen

Du sitzt gut gelaunt bei deinem Essen. Lässt dir Zeit und genießt dein Mahl? Doch plötzlich fängst du an heftig zu husten und hast das Gefühl du würdest an deiner Mahlzeit ersticken? Das kann die negative Schwingung einer Person sein, die sich in deiner unmittelbaren Nähe befindet. Diese empfindet vielleicht gerade eine negative Anspannung, die sich auf dich überträgt. Ist die Person neben dir aber ebenso wie du noch gerade entspannt und gut gelaunt, lästert vermutlich jemand gerade ordentlich über dich ab.