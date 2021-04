Nach unserem Artikel über Schlafparalyse haben einige missen ihre Erfahrungen mit der Community geteilt. Ihre Kommentare sorgen bei uns für Gänsehaut und aufgestellte Nackenhaare. Hier sind einige davon …

Du willst nachts ruhig schlafen? Dann solltest du jetzt nicht weiterlesen.

18 gruselige Bettgeschichten zum Thema Schlafparalyse

1. Ich sehe immer eine dunkle Gestalt

“Ich sehe immer eine dunkle Gestalt, die auf mich rauf klettert und auf meinen Brustkorb drückt.”

2. Wollte schreien aber es ging nicht

“Einmal konnte ich alles sehen, obwohl die Augen geschlossen waren. Sonst war alles dunkel und ich hörte Stimmen von meinen Eltern (sie waren schon wach) und den Wecker. Wollte schreien – mich bewegen aber es ging nicht. Kleiner Tipp: auf die Zehen konzentrieren bis sich was bewegt…”

3. Die Matratze senkte sich neben mir

“Ich schwöre bei Gott, ich habe es nicht sehen können, aber spüren. Wie sich die Matratze neben mir gesenkt hat. Sowas kann man nicht halluzinieren, no way. Da saß etwas neben mir!”

4. Eine dieser Gestalten kam auf mich zugelaufen

“Seit mein Mann verstorben ist, tauchen diese Gestalten auch in seiner Person auf. Am schlimmsten war es wohl, das letzte Mal. Ich schlief… und fand mich im Schlafzimmer meiner Eltern wieder. Als ich bemerkte, ich kann mich nicht bewegen, wusste ich, dass wieder einer dieser Träume losgehen würde. Ich versuchte mich zu bewegen, mich irgendwie zu befreien. Unmöglich. Ich spürte, dass irgendwas hinter mir ist. Mit aller Kraft drehte ich meinen Kopf in diese Richtung. Nichts.”

“Als ich mich beruhigt, aber wieder mit aller Kraft nach vorne drehte, schoss die Tür vor mir auf & eine dieser Gestalten kam auf mich zugelaufen. An ihren Umrissen erkannte ich, dass dieser Schatten meinen verstorbenen Ehemann darstellen sollte. Wieder konnte ich mich nicht bewegen, nicht schreien. Die Gestalt lief ums Bett. Ich konnte spüren, wie sein Gewicht die Matratze runterdrückte. 2 Sekunden passierte gar nichts & plötzlich streichelte die Gestalt meine Beine. Ich wurde danach sofort aus meinem Traum gerissen und schnappte nach Luft.”

5. War mir sicher – jemand ist in der Wohnung

“Ich war mir sicher, dass jemand in der Wohnung ist und mir was antun will. Dabei konnte ich mich nicht bewegen oder rufen. Schlimm”

6. Wusste, dass irgendwas im Raum ist

“Das hatte ich auch. Ich wusste, dass irgendwas im Raum ist, habe mich mit ganzer Kraft einfach befreit dann war es vorbei! Ich schrie einfach laut und entriss mich der Starre….. heute weiß ich, dass es meine inneren Ängste waren, die mich zu lange gelähmt haben!”

7. Hatte das Gefühl zu ersticken

“Einen Dämon hab ich nicht gesehen, bewegen konnte ich mich nicht, schreien auch nicht und ich hatte das Gefühl zu ersticken. Ich musste mich so extrem zwingen mich zu bewegen, dass ich so fertig war den Rest des Tages”

8. Als würde man in ein Loch fallen

“Beim Einschlafen, wenn man extrem müde ist, man fängt zu Zittern an, beim Aufwachen ist es wie Blei auf einem und als würde man in ein Loch fallen. Man weiß man ist wach aber man kann nix tun”

9. Ihr MÜSST euch zwingen wach zu werden

“Ich habe das öfter, seit Jahren… Ihr MÜSST euch zwingen wach zu werden! Bewegt irgendwie irgendwas, wenn ihr merkt, dass es losgeht. Kleiner Finger… dicker Zeh. Ganz egal! Versucht es so lange, bis ihr wach seid. Mir hat es bisher oft geholfen!”

10. Hab meinen Freund neben mir liegen sehen

“Für mich war es wie in einen Traum gezogen zu werden, immer und immer wieder. Obwohl ich wach war, ich hab in den Raum geschaut und hab meinen Freund neben mir liegen sehen. Ich konnte aber nichts sagen oder mich bewegen. Das war einfach nur schlimm für mich. Ich hab mich nicht mehr getraut einzuschlafen.”

11. Als würde mir jemand ein Kissen ins Gesicht drücken

“Genauso ähnlich war es bei mir als kleines Kind mit damals vier Jahren. Zu der Zeit lebte ich im Kinderheim. Ich weiß noch, dass ich mit dem Gesicht auf dem Kissen lag und meinen Kopf nicht heben konnte. Ich hatte das Gefühl, jemand drückt mich im Nacken und einmal mit dem Gesicht nach oben. Oder als würde mir jemand ein Kissen ins Gesicht drücken, dieses Gefühl/Gefühle kann man bis heute nicht vergessen – auch nicht nach 34 Jahren “

12. Sehe die Grusel-Leute

“Ich habe das in meinen Träumen, dass ich nicht schreien kann, aber weiß, was ich mache (also versuchen aufzuwachen, weil gruselig) aber sehe mein Zimmer nicht. Ich sehe die Grusel-Leute in meinen Träumen. Habe auch den Druck und kann nicht schreien oder wegrennen.”

13. Ein merkwürdiges Kreischen

“Krass sowas ähnliches hatte ich auch mal. Meine Tochter war halb am Ersticken, wir wollten gerade ins Bett, als plötzlich ein extrem merkwürdiges kurzes Kreischen aus ihrem Zimmer kam. Sie hatte das Himmelbett mehrfach um den Hals gewickelt und versuchte nach Luft zu japsen (sie war gerade mal ein Jahr alt). Im letzten Moment gerettet. Ihr Hals war knallrot, so zugeschnürt war er. Dieses komische Kreischen kam dann ein paar Stunden später noch einmal von draußen (vor unserer Tür) während die Kleine friedlich neben uns lag. Das war mehr als nur merkwürdig. Aber ich war so dankbar”

14. Als würde mich jemand vom Bett ziehen wollen

“Bin im Bett gelegen auf einmal fühlte ich einen leichten Hauch, so als wenn mir wer auf die Stirn pustet. Plötzlich konnte ich mich nicht mehr bewegen. Es war so als ob mich jemand gefesselt hätte und auf meinen Brustkorb drückt. Dann hatte ich das Gefühl als würde mich jemand vom Bett ziehen wollen, ganz langsam. Hatte die Augen offen, konnte mich nicht bewegen. Eine Gestalt habe ich nicht gesehen aber und das klingt komisch: da war ich im Schlaf, im Vorraum, und bewegte mich so komisch. Der Rücken krümmte sich nach hinten als hätte ich die Sicht von dem Ding (Dämon) der in Richtung Kinderzimmer gehen wollte. Bin aber im Bett gelegen. Es fühlte sich extrem real an. “

15. Hörte grausiges lachen

“Konnte mich nicht bewegen. Hörte grausiges lachen und eine Gestalt neben mir am Bett die völlig unverständlich in anderer Sprache mir ins Ohr flüsterte. Und dann, dass etwas von unten die Matratze hochkroch, sich auf mich setzte und mir die Luft zudrückte. Ich dachte, ich sterbe ….. das war sowas von schlimm. Hatte Tage lang Angst einzuschlafen…”

16. Wie in einem Horror-Movie

“Ich könnte Bücher voll schreiben damit. Man gewöhnt sich auch niemals daran. Es ist wie in einem Horror-Movie und man selbst hat die Hauptrolle.”

17. Hatte das Gefühl, jemand steht neben mir

“Ich hatte das Gefühl, jemand steht neben mir und will mich anpacken. Das hat sich super real angefühlt. Konnte mich nicht bewegen und auch nicht aufwachen, obwohl ich es unbedingt wollte. Hatte auch das Gefühl, gelähmt zu sein. Echt super gruselig.”

18. Eine seltsame Gestalt saß auf mir

“Bei mir saß eine seltsame Gestalt auf mir und hat mich nach unten gedrückt.”