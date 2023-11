Es ist wohl einer DER Weihnachtssongs überhaupt: „All I Want For Christmas Is You“. Jedes Jahr erkämpft sich die unzähmbare Weihnachtshymne weltweit die ersten Plätze der Charts und bringt ein nettes Weihnachtsgeld für die Interpretin und ihr Musiklabel Sony Music mit sich. Wie viel Mariah Carey jedes Jahr aber wirklich mit dem Song verdient? Das hat Billboard jetzt überschlagen.

Das leitete das Online-Magazin für Musik aus Daten aus dem Jahr 2021 ab.

So erfolgreich ist Mariah Carey mit „All I Want For Christmas Is You“

Jedes Jahr aufs Neue gibt es ab dem 01. November kein Entrinnen mehr. Im Radio, im Supermarkt oder im Fernsehen – Mariah Careys Song ist überall. Auch auf Spotify erfreut sich das Lied großer Beliebtheit. Dort wurde das Lied schon mehr als 1,3 Milliarden Mal gestreamt. Das bedeutet, zu Weihnachten springt jedes Jahr ein hübsches Sümmchen durch den Song für die Beteiligten heraus. Wie hoch die Summe tatsächlich ist, dem ist Billboard jetzt auf den Grund gegangen.

Allein in den Vereinigten Staaten wurde der Weihnachtsklassiker 48.000 Mal downgeloadet und 200 Millionen Mal auf On-Demand-Audio-Streams, 52,5 Millionen auf Video-On-Demand-Streams und 24 Millionen auf programmierte Streams gehört. Die Veröffentlichung des Songs, darunter auch Einnahmen aus dem Verkauf der fünf Carey-Alben, auf denen der Hit enthalten ist, brachte 2021 weitere 378.000 Dollar ein.

Allerdings stammen nur 51 % der Download-Verkäufe und 30,7 % der On-Demand-Streaming-Verkäufe aus den USA. Betrachtet man das Ganze nun global, waren es überschlagen etwa 94.000 Downloads und 823 Millionen Streams.

Alle Jahre wieder

Billboard schätzt, dass die Carey-Master-Aufnahmeversion des Songs also fast 4,5 Millionen US-Dollar allein im vergangenen Jahr einbrachte. Mit den Verlagslizenzgebühren kamen noch weitere 1,66 Millionen US-Dollar dazu. Das ergibt etwa eine Summe von 6,16 Millionen Dollar an weltweiten Einnahmen und Verlagslizenzen. Davon kassierte der Popstar durch die Aufnahmeversion selbst, rund 1,55 Millionen US-Dollar, womit ihrem Musiklabel Sony 2,95 Millionen Dollar bleiben würden.

Aus den Verlagslizenzgebühren könnten für Mariah laut Billboard außerdem zusätzlich bis zu 830.000 Dollar herausgesprungen sein. Das würde bedeuten, dass der Star mit seinem Weihnachtshit aus dem Jahr 1994 innerhalb von zwei Monaten (November & Dezember) im vergangenen Jahr 2,28 Millionen Dollar verdient hat. Und in dieser Schätzung sind Coverversionen des Songs und die Einnahmen aus Vereinbarungen für die Weihnachts-TV-Specials tatsächlich noch nicht enthalten.