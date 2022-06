Schon im Mai war ein Entwurf des Urteils zum Abtreibungsrecht durchgesickert und löste große Proteste aus. Doch jetzt ist es fix: Nach ganzen 50 Jahren kippt der Oberste Gerichtshof das Abtreibungsrecht in den USA. Damit hoben die Richter das wegweisende Urteil „Roe v. Wade“ aus dem Jahr 1973 auf, das es Frauen ermöglichte, einen Fötus bis zur Lebensfähigkeit abzutreiben.

Laut UNO werde die Einschränkung Frauen nicht davon abhalten abzutreiben, abzutreiben werde nur tödlicher für Schwangere werden.

Einzelne US-Bundesstaaten hatten es in der Vergangenheit immer wieder versucht, durch vereinzelte Vorstöße Abtreibungen zu erschweren. Doch diese Vorstöße werden ab sofort nicht mehr nötig sein. Nachdem am Freitag das richtungweisende „Roe v. Wade“-Urteil aus dem Jahr 1973 gekippt wurde, können nun alle 50 Bundesstaaten auf Landesebene über das Recht auf Abtreibung selbst bestimmen. Das entschieden die Richter des Supreme Courts mit einer 6:3-Mehrheit. Für die konservative Mehrheit am obersten Gericht der USA ist Donald Trump verantwortlich – er selbst hatte drei dieser Richter ernannt. Experten vermuten nun, dass etwas die Hälfte aller amerikanischen Staaten eine Abtreibung verbieten werden.

In der Stellungnahme zum Urteil schreibt Richter Samuel Alito, dass die Urteile „Roe v. Wade“ und „Planned Parenthood v. Casey“ am Tag der Entscheidung falsch gewesen seien und deshalb aufgehoben werden müssen. „Wir sind der Meinung, dass Roe und Casey verworfen werden müssen. Die Verfassung gewährt kein Recht auf Abtreibung, und kein solches Recht wird implizit durch eine Verfassungsbestimmung geschützt.„

Die drei liberalen Höchstrichter übten allerdings scharfe Kritik an der Entscheidung und hielten sie in einer gemeinsam verfassten Stellungnahme fest. Ihrer Meinung nach, habe eine Frau mit dem Urteil ab dem Moment der Befruchtung keine nennenswerte Rechte mehr: „Der Staat kann sie zwingen, eine Schwangerschaft zu Ende zu bringen, selbst wenn dies mit hohen persönlichen und familiären Kosten verbunden ist.“ Auch der amtierende Präsident Biden sprach am Freitag von einem „traurigen Tag für das Gericht und für das Land“, denn nun seien „die Gesundheit und das Leben der Frauen dieses Landes in Gefahr“.

Nachdem die Richter des Supreme Courts ihre Entscheidung verkündet hatten, brachen große Proteste vor dem Gerichtsgebäude aus. Während Konservative jubeln, sind feministische Organisationen und Aktivistinnen empört und entsetzt. Das Land ist sichtlich gespaltet. Auch Ex-Präsident Barack Obama ruft zu Protesten auf und kritisierte das Urteil. „Heute hat der Oberste Gerichtshof nicht nur einen fast 50 Jahre alten Präzedenzfall umgestoßen, sondern die persönlichste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, den Launen von Politikern und Ideologen überlassen – und damit die grundlegenden Freiheiten von Millionen von Amerikanern angegriffen“, äußert sich der ehemalige Präsident über Twitter dazu.

Across the country, states have already passed bills restricting choice. If you're looking for ways to respond, @PPFA, @USOWomen, and many other groups have been sounding the alarm on this issue for years—and will continue to be on the front lines of this fight. pic.twitter.com/PpXBEcbL2S