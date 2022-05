Am Sonntagabend fanden in Las Vegas die jährlichen Billboard Awards statt. Nach der Preisverleihung ist aber nicht nur das stachelige Outfit von Machine Gun Kelly in aller Munde, sondern auch seine Bühnen-Performance. Denn die widmete der Musiker überraschenderweise seiner „Ehefrau“ und seinem „ungeborenen Kind“.

Nun fragen sich alle: sind er und Megan Fox schon verheiratet und erwarten die beiden etwa ein Kind?

Machine Gun Kelly widmet Performance „Ehefrau“ & „ungeborenem Kind“

Die jüngste Performance des 32-Jährigen bei den Billboard Awards 2022 sorgt derzeit für große Spekulationen. Bei seinem Auftritt ließ MGK nämlich möglicherweise eine versteckte News-Bombe platzen. Kurz vor seinem Auftritt teilte Machine Gun Kelly seinen Fans mit: „Ich habe diesen Song für meine Frau geschrieben.“ Aha?! Ist das etwa eine Anspielung darauf, dass er und Megan Fox schon heimlich geheiratet haben könnten? Haben sich die beiden womöglich Kourtney Kardashian und Travis Barker zum Vorbild genommen und sich in Las Vegas spontan vor Elvis Presley das Ja-Wort gegeben?

Doch das war noch nicht alles. Der Musiker sorgte noch mit einer weiteren Aussage für wilde Spekulationen. Denn etwa nach der Hälfte seines Auftritts verkündete er, dass er seinen nächsten Song seinem „ungeborenen Kind“ widmet. Ehh… Wait a minute! Bedeutet das, dass Megan schwanger ist? Ganz explizit hat der Sänger zwar nicht davon gesprochen, dass Megan schwanger ist, aber irgendwie klingt das schon ziemlich verdächtig. Und deshalb sind sich auch Fans sicher: Da ist ein Baby auf dem Weg!

Machine Gun Kelly & Megan Fox bringen Kinder mit in die Beziehung

Ob Megan und Machine Gun Kelly noch gemeinsame Kinder wollen, haben beide bislang noch nicht thematisiert. Beide sind jedenfalls bereits Eltern und bringen Kinder aus früheren Beziehungen mit. Denn Machine Gun Kelly ist Vater der 12-jährigen Tochter Casie. Und Megan hat drei Kinder – Noah, 9, Bodhi, 8, und Journey, 5 – mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green.

Als kleine Patchwork-Familie verbringen die beiden regelmäßig Zeit mit ihren Kindern und geben ein gutes Bild gemeinsam ab. Wer weiß, vielleicht kommt da ja wirklich bald noch Nachwuchs dazu! 😉

Denkt ihr, Megan ist wirklich schwanger? Ja, definitiv! Nein, MGK will nur die Aufmerksamkeit auf sich lenken.

