In Beziehungen gibt es nicht immer nur Sonnenschein; hin und wieder ist man auch mit unangenehmen Phasen konfrontiert. Doch wie sich Personen verhalten, wenn es mal richtig kompliziert wird, könnte auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Zieht man sich eher zurück oder reagiert man genervt? Die Sterne könnten die Antwort haben.

Widder

Widder mögen es am liebsten, wenn alles glatt und reibungslos abläuft. Wird’s mal etwas komplizierter, kommt die impulsive Seite zum Vorschein und das Sternzeichen reagiert schnell mal genervt. Etwa, wenn es zu unvorhergesehenen Komplikationen kommt. Dann lässt der Widder auch keine Sekunde aus, um den Partner oder die Partnerin spüren zu lassen, was er davon hält. Das macht die Sache in den seltensten Fällen besser und kann im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass die Beziehung am Ende an der Ungeduld des Widders zerbricht.

Stier

Gewohnheitsliebend wie der Stier nun mal ist, fühlt er sich am glücklichsten, wenn er seine Routinen einhalten kann, ausgemachte Dinge stattfinden und er nicht umdisponieren muss. Macht ihm der Partner oder die Partnerin hier jedoch einen Strich durch die Rechnung, kann das sture Tierkreiszeichen schnell mal die Fassung verlieren und ziemlich beleidigend werden. Auch wenn er es vielleicht gar nicht so böse meint, wie es rüberkommt, verhält sich der Stier dadurch sehr verletzend. Das Sternzeichen sollte also unbedingt lernen, flexibler zu sein.

Jungfrau

Ohne Plan und Struktur läuft für die Jungfrau gar nichts! Daran muss sich auch ihre zweite Hälfte in der Beziehung halten. Sobald es in Beziehungen mal kompliziert wird, fühlt sich das Sternzeichen schnell überfordert, weil es mit Dingen konfrontiert ist, die es nicht kontrollieren kann. Anstatt allerdings mit dem Partner oder der Partnerin gemeinsam an einer Lösung zu feilen, zieht sich das Tierkreiszeichen vollkommen zurück und hofft, dass sich das Problem von selbst löst. Diese Methode wird aber sicherlich nicht immer aufgehen …