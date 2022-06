Wie es aussieht, läuten für Britney Spears und Sam Asghari schon bald die Hochzeitsglocken. Mehrere Quellen berichteten gegenüber TMZ, dass die beiden sich am heutigen Donnerstag in einer intimen Zeremonie das Ja-Wort geben wollen.

Für Britney ist es das dritte Mal, dass sie vor den Traualtar tritt. Zuvor war sie mit Jason Alexander und Kevin Federline verheiratet.

Britney Spears & Sam Asghari wollen sich heute das Ja-Wort geben

Die 40-Jährige soll heute in einer kleinen Zeremonie ihren geliebten Sam endlich heiraten. Das verrieten Insider, die der Sängerin sehr nahe stehen, gegenüber dem Promiportal TMZ. Nur Familie und die engsten Freunde habe Britney dazu eingeladen. Auf der Gästeliste sollen deshalb nicht mehr als 100 Personen stehen. Doch weder Britneys Mutter, noch ihr Vater oder ihre Schwester Jamie Lynn werden anwesend sein. Nur ihr Bruder Bryan sei eingeladen worden. Laut den Insidern war noch nicht klar, wer die „Circus“-Interpretin zum Altar führen soll, da die letzten Details noch nicht feststehen sollen.

In ihrer gestrigen Insta-Story präsentierte die „Toxic“-Sängerin allerdings ihre neueste Maniküre in einem Rolls-Royce, in dem sie offenbar erst zum zweiten Mal in ihrem Leben gesessen ist, wie sie ihren Followern aufgeregt erzählt. Die geschmückten „French Nails“ sind schon sehr verdächtig. Wir meinen, die schreien auf jeden Fall sehr nach Hochzeit!

Bild: britneyspears/Instagram

Verlobung im September

Seit Monaten arbeiten die beiden schon an den Vorbereitungen ihrer Hochzeit. Im vergangenen September hatte Sam seiner Britney einen Antrag gemacht. Und seitdem auch der Vormundschaftsstreit vorbei ist, ließen es sich die beiden so richtig gut gehen. Sie gönnten sich unter anderem Urlaub in Cabo, Cancun und Hawaii. Im April verkündete das Paar sogar, dass sie ein Kind erwarten. Doch tragischerweise hatte Britney Spears eine Fehlgeburt erlitten. Trotz des Verlustes werden die beiden weiterhin versuchen, ein gemeinsames Baby zu bekommen.

Durch die anstehende Hochzeit und die Vorfreude konnte sich das Pärchen aber sicherlich etwas ablenken. Welches Hochzeitskleid die Sängerin an ihrem besonderen Tag tragen wird, ist unklar. Doch es liegt nahe, dass ihr Kleid von Donatella Versace entworfen sein könnte. Denn im März dokumentierte Britney auf Instagram einen Besuch der Designerin. Jetzt heißt es für uns: Augen offen halten für mögliche Postings und Schnappschüsse von der Hochzeit.