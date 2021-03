Der österreichische Koch Sepp Schellhorn ist Herausforderer von Tim Mälzer bei der neuesten Ausgabe von Kitchen Impossible.

Wer den Namen Sepp Schellhorn hört, denkt nicht unbedingt ans Kochen. Zumindest in Österreich ist der 1967 in Schwarzau (Pongau in Salzburg) geborene Schellhorn auch als Politiker bekannt. Er ist Nationalratsabgeordneter der Partei Neos und tritt in dieser Funktion auch immer wieder in den Medien auf.

Sepp Schellhorn lernte in Frankreich

Schellhorn ist im elterlichen Betrieb aufgewachsen, er besuchte eine Hotelfachschule in Bad Gastein. Danach übte er das Kochen im Restaurant Häupl am Attersee, später lernte er die italienische Sprache und die italienische Küche unter anderem in Trient. Schellhorn war danach unter anderem in Frankreich und in den USA tätig. In Jörg Wörthers Restaurant Villa Hiss in Bad Gastein wurde er Saucier.

Bild: TV NOW / Endemol Shine

Schellhorn hat den Elternbetrieb übernommen

1996 hat Sepp Schellhorn den Betrieb seiner Eltern übernommen. Heute führt der Vater von 3 Kindern zudem das Restaurant M32 in Salzburg sowie unter anderem auch die Rossalm in Bad Gastein. Seit 2014 sitzt Schellhorn für die Neos im österreichischen Nationalrat. Er setzt sich unter anderem gegen die Abschiebung von asylsuchenden Lehrlingen ein.