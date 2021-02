In der neuesten Folge von Kitchen Impossible muss Tim Mälzer gegen den russischen Koch Alexander Wulf bestehen. Kann er diesmal gewinnen?

Zuletzt musste Tim Mälzer eine Niederlage einstecken: Gegen Daniel Gottschlich hatte der Starkoch keine Chance. Nun bekommt er es diesen Sonntag (28. Februar, auf Vox ab 20.15 Uhr) mit Alexander Wulf zu tun – auch keine leichte Aufgabe. Der russische Sternekoch gilt als aufstrebender Star und hat außerdem familiäre Unterstützung, wenn es gegen Mälzer geht. Für seine erste Challenge schickt er den Deutschen nämlich nach Erkelenz in der Nähe von Mönchengladbach. Dort soll er das kasachische Gericht Luba nachkochen. Ausgerechnet die Familie von Alexander Wulf sieht Mälzer dabei auf die Finger, denn die Ehefrau des Cousins von Wulf kocht Luba nach einem speziellen Familienrezept. Und außerdem muss Mälzer das Gericht im Freien kochen, in einem Topf – und wir wissen ja, was der rabiate Koch davon hält …

Mälzer und die Schweinshaxe

Auch die zweite Aufgabe für Mälzer hat es in sich, obwohl er nicht weit reisen muss – wegen Corona müssen ja die Koch-Challenges von Kitchen Impossible innerhalb Deutschlands bzw. Österreichs durchgeführt werden. Jedenfalls geht es für Mälzer nach Düsseldorf. Und eigentlich sollte die Zubereitung einer Schweinshaxe, eines echten deutschen Nationalgerichts, keine große Schwierigkeit für den erfahrenen Koch sein. Dennoch ist die Aufgabe schwieriger, als ursprünglich gedacht: Im bekannten Grillrestaurant Ham Ham by Josef muss Mälzer nämlich nicht nur das Gericht, sondern auch den Umgang mit dem Grillofen verfeinern.

Tim Mälzer (l.) und Alexander Wulf (Bild: TVNOW / Endemol Shine).

Alexander Wulf im hohen Norden

Und was hat Alexander Wulf in dieser Sendung von Kitchen Impossible zu tun? Der Kontrahent von Mälzer muss für seine erste Challenge nach Hamburg, also in die Heimat seines Gegners. Dort soll er Tortellini nachkochen, aber ausgerechnet unter den kritischen Blicken des Zwei-Sterne-Kochs Matteo Ferrantino. Da kommt der russische Koch durchaus ins Schwitzen.

Die zweite Aufgabe führt Wulf noch weiter hinauf in den Norden Deutschlands: Auf der Insel Sylt, genauer gesagt in Rantum, soll er im dortigen Söl´ring Hof ein Gericht von Starkoch Jan-Philipp Berner nachzaubern. Der ist zwar ein Freund von Wulf, doch es wird dennoch nicht einfach.

Reisesperre für Kitchen Impossible

Diese Folge von Kitchen Impossible läuft am Sonntag, den 28. Februar, um 20.15 Uhr auf Vox. Die Koch-Sendung ist parallel im Livestream auf TVNow zu sehen bzw. auch schon vorab. Die jüngste Staffel der Erfolgssendung wurde wegen Corona ausschließlich im deutschsprachigen Raum gedreht. Tim Mälzer meinte dazu: „Das vergangene Jahr hat uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt.“ Von den eingeschränkten Reisemöglichkeiten war eben auch das Team von Kitchen Impossible betroffen. „Die neue Situation hat in uns aber die Kreativität geweckt, sodass wir uns für eine Heimat-Staffel entschieden haben.“