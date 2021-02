In der zweiten Folge von “Kitchen Impossible” trat Tim Mälzer gegen Daniel Gottschlich an und verlor das Duell nur knapp. Doch wer ist der 2-Sterne-Koch eigentlich?

Neben dem Kochen ist unter anderem das Schlagzeug-Spielen seine Leidenschaft, wie Daniel Gottschlich bei “Kitchen Impossible” verriet.

Daniel Gottschlich liebt es zu experimentieren

Und schon wieder konnte sich ein Gegner von Tim Mälzer bei “Kitchen Impossible” den Sieg holen. Daniel Gottschlich schlug Mälzer in der zweiten Folge der Koch-Show nur knapp. Und das, obwohl der 38-Jährige mit seinen Aufgaben ziemlich zu kämpfen hatte.

Doch der junge Koch ist nicht umsonst einer der jüngsten Sterneköche Europas. Bereits 2010, als er gerade einmal 28 Jahre alt war, gründete er sein Lokal Ox & Klee in Köln. Kurz darauf bekam er den ersten Michelin Stern für seine außergewöhnlichen Gerichte. Vor allem mit seinem “EXPERIENCE TASTE MENÜ” hat sich der junge Koch in der Gastro-Szene einen Namen gemacht. Hier wird, wie der Name schon sagt, jeder Gang zu einer Überraschung. Du weißt nicht, was du als nächstes serviert bekommst und zu den eher klassischen Gerichten wird meist eine Zutat hinzugefügt, die zu einer echten Geschmacksexplosion führt, wie der Gottschlich selbst sagt. 2019 kam dann der zweite Michelin Stern für das Lokal dazu. Auch heute noch liebt er es, mit mehreren Geschmacksrichtungen zu experimentieren. “Mir wird beim Kochen wirklich niemals langweilig”, sagt er in der zweiten Folge von “Kitchen Impossible”.

Passionierter Schlagzeugspieler

Doch nicht nur das Kochen zählt zu den Leidenschaften von Daniel Gottschlich. Er ist auch ein passionierter Schlagzeuger. Immer wieder lässt der 38-Jährige seinen Kochlöffel links liegen und rockt gemeinsam mit der Band Wonderful Bones. Obwohl er sich eindeutig auch als Schlagzeuger sehen lassen kann, sieht er die Musik aber nur als Hobby. “Ich brauche das einfach. So kann ich den Stress für eine Zeit lang hinter mit lassen“, sagt er 2019 in einem Interview mit dem WDR. Damals spielte der Koch mit dem WDR Sinfonieorchester gemeinsam das Konzertstück Hors d‘oeuvre.

