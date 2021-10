Ok, Katzencafés sind ja schon unglaublich süß. Aber stellt euch mal vor, ihr seid in einem Lokal, in dem es nur so von kleinen, schnuckeligen Welpen wimmelt! Dieser fluffige Traum wird in Australien wahr.

Das Café “Collies & Co” bietet seinen Gästen ein einmaliges Erlebnis!

Australien: Cafés lässt Besucher mit Welpen spielen

Hunde machen das Leben einfach besser. Vor allem, wenn diese Hunde Welpen sind und man mit ihnen spielen kann, während man an seiner Kaffeetasse nippt. Das australische Café “Collies & Co” hat einen Weg gefunden, nicht nur Hundebesitzer glücklich zu machen – sondern auch jene Menschen, die Vierbeiner lieben, jedoch keinen eigenen haben.

Denn in diesem Lokal in Queensland wimmelt es nur so von Flauschbällen, mit denen man seine Zeit verbringen kann. Um die kleinen Welpen nicht zu sehr anzustrengen, gibt es pro Tag jeweils drei Gelegenheiten, die eine Stunde dauern, an denen man in den Genuss kommt, mit den kleinen Tieren zu spielen.

Anwesend sind neben geschulten Tierpflegern und Pflegerinnen auch Tierarzthelfer und Helferinnen. Ihre Aufgabe: Sie achten genau darauf, wie die Welpen behandelt werden. Gibt es Anzeichen von Stress oder Müdigkeit, greifen sie ein.

Partnerschaft mit Tierheim

Das australische Welpencafé hat aber nicht nur den Hintergrund, Menschen überglücklich zu machen. Auch den kleinen Vierbeinern wird so ein neues Zuhause gegeben. Denn das Lokal arbeitet mit der Tierrettung in Queensland zusammen. Die Besitzer adoptieren die Welpen und schenken ihnen so viel Liebe, wie möglich.

Definitiv ein Grund, warum Queensland jetzt auf unserer Reise-Bucketlist steht!