Fans der Rom-Com-Trilogie aufgepasst. Denn der Netflix Erfolg “To All the Boys I’ve Loved Before” bekommt eine Spin-Off-Serie. Und zwar mit einer der beliebtesten Nebenfiguren im Fokus.

Für Netflix kann es wohl nicht genug Romantik sein.

“To All the Boys I’ve Loved Before”: Kitty bekommt eigene Serie

Unter dem Titel “XO, Kitty” will Netflix die erfolgreiche Film-Trilogie rund um “To All the Boys I’ve Loved Before” wieder aufleben lassen. Wie der Name schon verrät, wird sich die Spin-Off-Serie um Kitty drehen, die jüngere Schwester von Hauptfigur Lara Jean.

Bereits im dritten Teil der Trilogie bekamen Fans einen ersten Vorgeschmack auf Kittys Teenager-Alltag und in ihre erste Beziehung. Denn auf dem Familienurlaub nach Südkorea lernt sie ihren ersten Freund kennen, mit dem sie anschließend eine Fernbeziehung startet.

Wenn man dem ersten Teaser zur Serie glauben darf, dann wird eben dieser erste Freund eine Rolle spielen. Denn in dem Teaservideo unterschreibt Kitty unter anderem mit dem Flugzeug-Emoji. Sieht also ganz so aus, als würde sie eine Reise zu ihrem Freund planen.

Spin-Off-Serie mit zehn Episoden

“Ich wette, ihr dachtet, die Geschichte sei zu Ende, es gäbe keine weiteren Briefe mehr”, schreibt Kitty in dem Teaser. “Aber es gibt eine Covey-Schwester – manche würden sie als Favoritin bezeichnen – deren Liebesgeschichte gerade erst beginnt.”

Auch die erste Beschreibung zur Show erklärt, dass Kitty im Gegensatz zur Filmreihe dieses Mal nicht als Briefübermittlerin oder Strippenzieherin hinter den Kulissen ist, sondern mitten in ihrer eigenen Beziehungskrise steckt. “Als sie um die halbe Welt zieht, um ihre Fernbeziehung wiederzusehen, wird sie bald merken, dass Beziehungen viel komplizierter sind, wenn das eigene Herz auf dem Spiel steht“, heißt es in der Beschreibung. Es wird also romantisch und spannend.

“XO, Kitty” wird insgesamt zehn Episoden haben. Die Rolle der Kitty übernimmt wieder Anna Cathcart. Jenny Han, die Autorin der Buchvorlage zu den Filmen, wird auch als Co-Serienmacherin fungieren. Ein Startdatum gibt es noch nicht.