Sie sind eiskalt und unbarmherzig, haben keine Skrupel und denken niemals an den Schmerz, den sie anderen hinzufügen. Das trifft besonders auf drei Sternzeichen zu.

Diese Sternzeichen sind einfach nur gewissenlos:

Wassermann

Der Wassermann ist eigentlich ein sehr netter Zeitgenosse. Im Alltag gibt er sich meist exzentrisch und unterhaltsam. Doch das Sternzeichen geht für das, was er erreichen möchte, gerne einmal über Leichen. Das passiert nicht nur im Beruf, sondern auch in der Liebe. Sie haben kein Problem in einer Beziehung zu lügen oder andere Menschen zu manipulieren. Ein schlechtes Gewissen bereitet ihnen das aber nicht.

Skorpion

Der Skorpion ist sehr ehrgeizig und zielstrebig. Das Sternzeichen gibt alles, um seinem Traum ein bisschen näherzukommen. Sie scheuen auch nicht davor zurück, mit ihren Kollegen ein falsches Spiel zu spielen. Doch auch im Privaten kann der Skorpion ganz schön gewissenlos handeln. Wenn etwa die Beziehung seiner Karriere im Weg steht, macht er auch mal von heute auf morgen Schluss. Traurig ist er aber nicht darüber. Auch schlecht fühlt er sich nicht. Immerhin hat das Sternzeichen so gut wie kein Gewissen.

Schütze

Der Schütze braucht viel Freiheit. Er ist ein sehr idealistisches Sternzeichen und um seine Vorstellungen umzusetzen, scheut er vor gar nichts zurück. So schließen Schützen oft einfach so Freunde aus ihrem Leben, ohne eine Erklärung abzugeben. Dabei ignorieren sie die Person dann einfach und haben überhaupt kein schlechtes Gewissen. Vor dem skrupellosen Schützen sollte man sich in Acht nehmen.