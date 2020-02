Als Mensch mal etwas Neues auszuprobieren, kann schön sein. Dazu gehört es, zum Beispiel, sich als Individuum weiterzuentwickeln und sich auch ab und zu mal neu zu erfinden.

Diese zwei Sternzeichen ändern ihre Persönlichkeit fast so oft wie ihre Kleidung.

1. Löwe

Der Löwe ist ein wahrer Experte, wenn es darum geht, sich neu zu erfinden. Denn er passt sich in jeder Situation seiner Umgebung an. Um immer im Rampenlicht zu stehen, imponiert der Löwe seinen Mitmenschen mit seinem abwechslungsreichen Charakter. Mal eher schüchtern, mal mutig und stark, der Löwe besitzt eine Vielfalt an Persönlichkeiten.

2. Schütze

Das Sternzeichen des Schützen liebt seine Freiheiten. In einer Beziehung muss ihm der Partner stets genug Luft zum Atmen lassen. Denn nur so kann sich der Schütze charakterlich weiterentwickeln. In seinem Kopf herrschen tausend Ideen, die mindestens so abwechslungsreich sind, wie seine Persönlichkeit.