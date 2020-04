Leni Klum möchte anscheinend in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Denn wie Heidi Klum nun im Gespräch mit dem People Magazine verriet, strebt ihre Tochter einen Beruf in der Modebranche an.

Laut Klum sei die Modewelt allerdings sehr “unbarmherzig”.

Heidi Klum: Tochter Leni möchte in die Modebranche

Im Leben von Heidi Klum könnte es derzeit nicht besser laufen. Denn neben ihrer glücklichen Ehe mit Tom läuft auch ihre neue Fashion-Show “Making the Cut” auf der Streaming-Plattform Amazon Prime sehr gut. Nun gibt es erneut großartige Neuigkeiten im Hause Klum. Denn wie die Model-Mama kürzlich im Interview mit dem US-Magazin People verriet, möchte ihre Tochter Leni in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Die 15-Jährige strebt nämlich derzeit einen Beruf in der Modebranche an. Zwar habe sie laut Mama Klum das Gefühl “ihr eigenes Ding machen zu müssen”, jedoch fühle sie sich von der Modewelt extrem angezogen. Diese sei allerdings noch immer eine sehr “unbarmherzige Branche”, so Heidi. Trotzdem freut sich die 46-Jährige für ihre Tochter. Wann es von Leni das erste Kleidungsstück zu tragen gibt oder ob die 15-Jährige vielleicht sogar auf dem Catwalk landet wird sich in den nächsten Jahren zeigen.