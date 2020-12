Das Alltagsleben effektiv, mühelos und zeitsparend bewältigen – dank zahlreichen Innovationen ist das heutzutage kein Problem mehr. Wer denkt, dass man dafür besonders tief in die Tasche greifen muss, irrt. Viele Gadgets sind bereits zu einem erschwinglichen Preis erhältlich oder sie liegen bereits bei euch zu Hause herum und warten nur darauf, von euch genutzt zu werden.

1. Schnell und sauber

Ein Staubsauger-Roboter: Sinnvoll oder nur eine Spielerei? Wir sagen: definitiv sinnvoll! Wir alle kennen diesen Moment, wo wir wieder daran erinnert werden, dass wir unsere Wohnung saugen sollten. 🙄 Die kleinen Staubwölkchen schweben schon durch die Wohnung als wären wir in der Sahara und schwupps ist unsere Laune im Keller. Allerdings nicht mit einem starken Saugroboter! 😍 Einfach einschalten und der Rest erledigt sich von selbst. Das Resultat: eine saubere Wohnung und gute Laune! We looove <3

via GIPHY

2. Der Alleskönner

Was natürlich in unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist: unser geliebtes Smartphone! 📱 Ganz gleich, ob man Fan der Fotografie ist und eine hervorragende Kamera sucht oder ob man viel Leistung braucht, um den nächsten Highscore des Lieblingsgames zu knacken – mit dem neuen Galaxy S20 FE hat Samsung die ultimative Kombination innovativer Funktionen erreicht, ohne Premium-Preislabel. Dieses Smartphone gibt einem alles, was man braucht – damit man tun kann, was man liebt. Und das Beste daran? Es ist in sechs tollen Farben erhältlich. Da fällt die Auswahl sichtlich schwer. ❤️

Foto: Samsung

3. Die Yantramatte

Was im ersten Moment sehr exotisch klingt, ist eine wahre Wunderwaffe für alle, die gerne mehr Entspannung in ihrem Leben hätten. Wie ein Fakir liegt man auf 8.820 Akkupressurspitzen, die die Rückenmuskulatur entspannen, Stress abbauen und uns zu einer ruhigeren Nacht verhelfen. 😴 Dafür reichen schon täglich 20 Minuten aus und man fühlt sich wie ein neuer Mensch. Ist nicht nur etwas für die missen unter uns, sondern definitiv für jedermann geeignet. Also, wer sich die Heilbehandlung nach Hause holen will, sollte sich schleunigst dieses Helferlein gönnen. Auf die Yantramatten, entspannen und los! 🤩

via GIPHY

4. Wasserfest

Habt ihr auch ab und zu das Gefühl, dass ihr bei einer heißen und entspannten Dusche am kreativsten seid? Dann haben wir für euch das Richtige im petto. Schon einmal was von Aqua Notes gehört? 💦 Es handelt sich dabei um einen Notizblock, der wasser- und duschfest ist! Von kreativen Ideen für die Arbeit, Einkaufslisten, To-Do-Listen bis hin zu allgemeinen Gedanken könnt ihr ab sofort alles unter der Dusche notieren. 😍 So vergesst ihr nichts Wichtiges mehr!

via GIPHY

5. Cool it

Mal wieder so richtig am Handy hängengeblieben, weil das Lieblingsgame so spannend ist, aber das Smartphone zerrinnt vor lauter Hitze schon fast in euren Händen? 😐 Wir haben die Lösung. Nicht nur eine Powerbank ist für die leidenschaftlichen Zocker/Innen unter euch wichtig. Nein, auch eine sogenannte “Cooling Hülle”. Denn einige Smartphones können sich bei starker Belastung überhitzen – vor allem dann, wenn sie in dicken Handyhüllen aus Gummi stecken. Das ist weder gut für den Akku, noch für den Prozessor. So macht zocken am Smartphone wieder Spaß! 😍

via GIPHY