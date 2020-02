Der Bezahlsender kämpft gerade darum, auch in Zukunft die meisten Spiele der Deutschen Bundesliga übertragen zu können. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Die Fußballsaison 2021 / 2022 ist zwar noch in weiter Ferne – und dennoch ist genau diese Saison derzeit in aller Munde. Der Grund dafür: Ab März beginnt die Ausschreibung, welche Unternehmen die Rechte für die Übertragung von Spielen der Deutschen Bundesliga 2021/2022 bekommen wird. Davon betroffen sind keineswegs nur die TV-Übertragungen, sondern es geht auch um das Livestreaming der Spiele auf Online-Plattformen sowie für Mobile TV (also TV-Übertragungen speziell fürs Handy) und für das Radio. Es ist also ein ganz schöner Brocken, um den es da geht.

Geht Sky leer aus?

Und dabei könnte es so aussehen, als würde der Bezahlsender Sky diesmal nicht unbedingt zu den Favoriten zählen. Vor kurzem hat Sky ja die Rechte an der Champions League ab 2021/2022 verloren – gezeigt werden die Spiele der europäischen Königsklasse dann von DAZN und von Amazon. Generell könnte es gut sein, dass Streaminganbieter wie eben Amazon (betreibt das Prime-Portal) oder Netflix ernste Konkurrenten für Sky werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden indes nur eine untergeordnete Rolle spielen, meinen Experten.

Was macht die DFL?

Für die laufende Saison halten Sky und der Streaming-Anbieter DAZN die Rechte an der Bundesliga: Während Sky alle wichtigen Samstag- und Sonntagspiele zeigen darf, überträgt DAZN unter anderem die Freitagpartien. Die große Frage: Wird das Angebot in Zukunft wieder aufgeteilt? Oder wird es nur einen Anbieter geben, der dann alle Rechte hält? Das gilt als unwahrscheinlich, weil auch politisch unerwünscht. Denkbar wäre auch, dass die DFL einen eigenen Streamingdienst anbietet und damit Unternehmen wie Sky oder Amazon übergeht. In der englischen Premier League wird genau darüber diskutiert.