Es ist Sommer und das heißt für uns: Ab in den Urlaub. Eigentlich eine Zeit, in der man sich gerne entspannen würde. Doch derzeit vergeht uns der Spaß am Verreisen schon direkt an den Flughäfen. Denn dort herrscht gerade einfach nur Chaos. Warum das so ist, erfahrt ihr hier.

Wir haben auch noch ein paar Tipps für euch, wie ihr an überfüllten Flughäfen, die Ruhe bewahrt.

Deshalb herrscht an Flughäfen gerade Chaos

Diesen Sommer scheint am Flughafen irgendwie gar nichts mehr wirklich zu funktionieren. Überall herrscht Kofferchaos, man muss ewig lang an den Sicherheitschecks warten und zu guter Letzt fallen nun auch noch einige Flüge kurzfristig aus. So hat sich niemand von uns seinen Urlaubsstart ausgemalt. Doch wieso ist das so?

Am großen Flug-Chaos ist vor allem das fehlende Personal schuld. Denn in der Pandemie haben einige Airlines die Chance genutzt, um Personal zu entlassen. Allein die Lufthansa hat weltweit über 32.000 Stellen abgebaut. Vor kurzem verkündete die „Austrian-Airlines-Mutter“ Lufthansa außerdem, dass einige Flüge aufgrund von Personalmangels gestrichen werden müssten. Anfang Juni teilte die Lufthansa noch mit, dass von rund 80.000 Flügen im Sommer an den Drehkreuzen Frankfurt und München 900 gestrichen werden sollen, Ende Juli gab der Flugkonzern dann bekannt, dass 2.200 weitere Flüge nicht starten werden.

Mit demselben Problem kämpfen auch die Flughäfen weltweit. Denn auch sie strichen einige Arbeitsplätze während der Pandemie, das Personal hätten sie jetzt jedoch bitter nötig. Hinzu kommt, dass viel Personal auch aufgrund der momentanen Corona-Welle fehlen. Ersatz zu bekommen, ist derzeit kaum möglich. Durch fehlendes Bodenpersonal gehen deshalb einige Koffer verloren. Auch die Warteschlangen an den Sicherheitschecks sind ewig lang, weshalb einige Fluggäste mehrere Stunden anstehen müssen, um überhaupt ans Gate zu kommen.

7 Tipps, um am Flughafen die Ruhe selbst zu sein

Jap, das sind keine rosigen Aussichten für die baldige Flugreise. Aber keine Sorge! Wir haben hier ein paar Tipps für euch, mit denen ihr am überfüllten Flughafen die Ruhe bewahrt.

1. Genug Zeit einplanen

Klingt zwar einleuchtend. Aber bei der momentanen Situation kann man wahrscheinlich gar nicht genug Zeit einplanen. Derzeit solltet ihr am besten mindestens drei Stunden vorher am Flughafen sein.

2. Coffeeshops im Auge behalten

Haltet Ausschau nach Coffeeshops. Am Flughafen gibt es nämlich immer dieses eine Café, in dem nur wenig Fluggäste sitzen. Sichert euch sofort einen Platz! Man kann nie genug Kaffee und Matcha haben!

3. Toiletten im Blick haben

Bei viel Kaffee oder Matcha solltet ihr am besten immer die nächste Toilette im Blick haben. Nutzt ein kurzes Zeitfenster, in dem gerade nicht viele Leute anstehen. Auch wenn ihr nicht dringend auf die Toilette müsst – Das kann oft das Schlimmste verhindern.

4. Podcasts hören

Während ihr eure Umgebung also im Auge behaltet – sei es aufgrund der Warteschlange am Klo oder am Sicherheitscheck – solltet ihr nebenbei einfach einen coolen Podcast hören. Dann kriegt ihr die Lautstärke um euch herum durch die Menschenmengen nicht so mit. Speichert euch am besten schon am Weg zum Flughafen einige Folgen ab – schließlich wisst ihr nicht, wie lange ihr warten müsst.

5. Im Buchladen Snacks holen

Nervennahrung darf nicht fehlen. Besonders dann nicht, wenn um uns herum praktisch jeder Panik schiebt. Geht dafür am besten in den nächsten Buchladen am Gate – dort sind die süßen Snacks manchmal sogar günstiger als sonst irgendwo.

6. Meditations-App downloaden

Wer kriegt bei lauten Menschenmengen nicht die Krise?! Für den Fall, dass es brenzlich wird, solltet ihr am besten eine passende Meditations-App parat haben. Damit ihr eure Nerven bewahrt und entspannt in den Flieger steigen könnt.

7. Relax & Chill Playlist zusammenstellen

Entspannte Beats können hilfreich sein, wenn ihr nicht zur meditierenden Sorte gehört. Entweder ihr stellt euch selbst eine Playlist zusammen oder ihr downloadet eine, die schon zusammengestellt wurde. Auch gleichmäßige Beats können wahre Wunder wirken!