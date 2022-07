In Indien kam es jetzt zu einer außergewöhnlichen Geburt. Denn ein Baby kam mit zusätzlichen Gliedmaßen zur Welt. Insgesamt vier Arme und vier Beine hat das Neugeborene. Ein körperliches Merkmal, für das das Baby jetzt gefeiert wird.

Denn viele sind sich sicher: Das Kind ist ein göttliches Geschenk.

Baby kommt mit vier Armen und vier Beinen zur Welt

Dass das eigene Baby verehrt wird, ist wohl der Traum einer jeden Mutter. Schließlich will man doch, dass jeder das eigene Baby so zuckersüß findet wie man selbst. Im Falle von Kareena und ihrem Baby geht das Verehren jetzt aber in eine ganz schön extreme Richtung. Denn das Kind, das im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh zur Welt kam, wird von seiner Heimat als Wunderbaby und „Wunder der Natur“ gefeiert und verehrt.

Der Grund: Das Baby kam mit vier Armen und vier Beinen zur Welt. Die zusätzlichen Gliedmaßen sind an dem Bauch und sehen auf den ersten Blick aus wie ein zusätzlicher Körper.

Dahinter steckt laut den Ärzten eine sogenannte Polymelie; also eine angeborene Fehlbildung, bei der Babys mit mehr Gliedmaßen zur Welt kommen. Polymelie kann auch eine Folge von siamesischen Zwillingen sein, bei denen ein Zwilling sich nicht vollständig entwickelt und lediglich die Gliedmaßen übrig bleiben. Doch trotz dieser Fehlbildung gibt das zuständige Ärzteteam Entwarnung: Mutter und Kind – die beide anonym bleiben – geht es gut. Beide sind gesund und haben die Geburt gut überstanden.

Ist das die Reinkarnation der Göttin Lakshmi?

Was genau mit den zusätzlichen Gliedmaßen geschieht – ob sie eventuell operativ entfernt werden oder nicht – ist jedoch nicht bekannt. Aber wenn es nach einigen Einheimischen geht, wäre das ohnehin keine Option. Denn so logisch und wissenschaftlich bestätigt die Situation der Familie auch ist, in der indischen Stadt haben die Bewohner*innen eine ganz andere – deutlich übernatürlichere – Erklärung für die zusätzlichen Gliedmaßen.

Denn einige Einheimische sind sich sicher: Bei diesem Baby handelt es sich um eine göttliche Reinkarnation. Und zwar von der hinduistischen Göttin Lakshmi. In Abbildungen der Göttin wird diese immer mit vier Armen gezeigt. Lakshmi bedeutet übersetzt Glück, Schönheit und Reichtum. Sie ist dementsprechend die Göttin der Liebe, des Glücks, des Wohlstandes und der Fruchtbarkeit.

Dass das Baby ebenfalls vier Arme hat ist für einige Einheimische jetzt offenbar Beweis genug, dass Lakshmi wieder unter ihnen wandelt.

Euphorie unter Einheimischen

Und dieser „Beweis“ löste in der indischen Stadt eine richtige Euphorie aus. Denn Medienberichten zufolge strömten die Menschen zu dem Krankenhaus, in dem die junge Frau das Baby zur Welt brachte. Sie wollten die „göttliche Reinkarnation“ nämlich auf keinen Fall verpassen und wohl ein bisschen von dem Glück abbekommen, für das die Hindu-Göttin bekannt ist.

Laut Medienberichten ist es übrigens nicht das erste Mal, dass es in indischen Regionen zu einem göttlichen Ausnahmezustand kommt. Denn bereits Anfang des Jahres, als ein Kind mit zusätzlichen Gliedmaßen zur Welt kam, waren sich einige Einheimische sicher: das ist die Reinkarnation von Lakshmi. Was jetzt passiert, nachdem es mindestens zwei Babys mit vier Armen und Beinen gibt, bleibt wohl abzuwarten – oder kann es vielleicht mehrere Reinkarnationen der gleichen Göttin geben?