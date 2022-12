Es ist eine richtige Horrorgeschichte, die in Mexiko passierte. Über soziale Medien soll ein Paar eine schwangere Frau mit Babykleidung gelockt haben, um sie dann aufzuschneiden und das Baby zu entführen. Das Opfer verblutet.

Dem Mann und der Frau werden nun Entführung und Femizid vorgeworfen.

Mexiko: Paar schneidet Schwangere auf und stiehlt Baby

Dieser Fall aus Mexiko sorgt jetzt weltweit für Entsetzen. Ein Mann und eine Frau sollen einer schwangeren Frau den Mutterleib aufgeschnitten haben, um das Baby herauszuholen. Das 20-jährige Opfer verblutete dabei. Die Frau war im achten Monat schwanger.

Der Grund für die Tat: Die Verdächtigen wollten das Kind offenbar entführen, da das Paar selbst keine eigenen Kinder bekommen kann, wie unter anderem „Daily Mail“ berichtet. Dem Polizeibericht zufolge fanden die Ermittler die Leiche mit dem geöffneten Bauch am vergangenen Wochenende auf einem Bauernhof in der Nähe von Veracruz, einer Stadt im Osten Mexikos.

Die Spur führte die Behörden offenbar schnell zu den Verdächtigen. Die mutmaßlichen Täter, die ein Neugeborenes bei sich hatten, wurden laut der Generalstaatsanwaltschaft festgenommen. Am gestrigen Montag (5.12.) sind sie bereits einem Richter vorgeführt worden. Den Verdächtigen wird Entführung und Femizid vorgeworfen. Das Baby wird zurzeit medizinisch untersucht.

Paar versprach Schwangeren Babykleidung

Wo genau sich der Überfall ereignete, ist nicht klar. Aktuell sind nur wenige Details über die grausame Tat bekannt. Doch wie Angehörige der Frau gegenüber lokalen Medien berichteten, sollen die Verdächtigen ihr Opfer aber über Social Media in eine Falle gelockt haben. Demnach habe das Paar der Schwangeren Kleidung für das Baby versprochen. Zur Übergabe der Babykleidung sollen sie per Facebook-Chat einen Treffpunkt vereinbart haben. Dort soll es schließlich zu der brutalen Attacke gekommen sein.

Medienberichten zufolge handelt es sich nicht um den ersten Fall dieser Art in Mexiko. Bereits im Jahr 2018 bot eine junge Frau einer Schwangeren ebenfalls kostenlose Babysachen auf Social Media an. Bei der vermeintlichen Übergabe kam es zum Hinterhalt. Die Frau schnitt der Schwangeren zusammen mit einer Krankenschwester den Bauch auf und stahl das Baby. Die werdende Mutter starb auch damals an ihren Verletzungen. Ihr Kind wurde später ihren Angehörigen übergeben.