Nach vielen Jahren in Gefangenschaft konnte die Bärin “Martha” nun endlich gerettet werden. Ukrainische Restaurantbesitzer hielten die Braunbär-Dame in einem leeren Betongehege als Gästeattraktion.

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat es jetzt endlich geschafft, das Tier zu befreien.

Jahrelang musste Braunbärin „Martha“ im westukrainischen Stryi unter widrigsten Umständen in einsamer Gefangenschaft leben. Martha wurde in Gefangenschaft geboren und bis 2008 als Zirkusbärin ausgebeutet. Danach kauften Restaurantbesitzer das Tier und hielten es 13 Jahre lang in einem leeren Betongehege mit ausgetrocknetem Pool als Gästeattraktion. Aber die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat es nun endlich geschafft, das Tier zu befreien.

#saddestbears 🇺🇦: SUCCESS: Martha’s ordeal is finally over! The rescued bear and the team arrived safely at @BearsDomazhyr . We are all relieved that the rescue mission went smoothly. 💙 To get used to her new surroundings, we will give Martha some time in her indoor box for now. pic.twitter.com/2qmBB5FrBQ