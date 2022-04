Megastars wie Camila Cabello stehen unter enormen Druck und Dauerbeobachtung. Der Sängerin wurde das jetzt offenbar etwas zu viel. Denn die 25-Jährige teilt auf Instagram ein emotionales Statement, das zeigt, wie sehr sie unter Paparazzi-Fotos leidet.

„Ich hatte nie eine schlimmere Zeit am Strand“, schreibt sie über einen vergangenen Besuch am Meer.

Camila Cabello unter Dauerbeobachtung

Wer berühmt ist, muss nicht selten damit rechnen, dass er von Fotografen verfolgt wird, sobald er das Haus verlässt. Genauso geht es Camila Cabello. Seit die Sängerin mit „Havanna“ einen Mega-Hit gelandet hat und dann auch noch mit Superstar Shawn Mendes zusammen war, interessierten sich die Paparazzi für wirklich jeden Schritt der Sängerin. Noch heftiger wurde es nach der Trennung von Mendes. Denn plötzlich wollten alle sehen, wie Camila damit umgeht.

Und da waren sie auch schon: unzählige Fotos von ihr, die sie ihm Bikini zeigen, gepaart mit etlichen Kommentaren über ihren Körper. Und weil Menschen im Netz eher selten nur Gutes zu sagen haben, kann man sich wohl denken, wie das Urteil über Camilas Figur, ihre Outfits und ihren Gesichtsausdruck ausgesehen haben. Eine Sache, mit der die 25-Jährige bis heute nicht umgehen kann, da sie sich die fiesen Sprüche zu Herzen nimmt.

Erst kürzlich wollte die Künstlerin eigentlich einen entspannten Tag in einem Beachclub in Miami genießen. Doch die beiden Worte „entspannt“ und „genießen“ waren hier ziemlich Fehl am Platz. Denn Camila setzte sich an diesem sonnigen Tag selbst so unter Druck, gut aussehen zu müssen, dass sie sich am Ende selbst erschreckt hat. Aus diesem Grund teilte sie auch eine emotionale Botschaft auf ihrem Instagram-Account.

Emotionale Botschaft über Paparazzi-Fotos

Während viele Menschen am Strand liegen, in der Sonne brutzeln und sich keine Gedanken darüber machen, wie sie gerade aussehen, sieht es bei Camila Cabello ganz anders aus. Denn ein Tag am Meer läuft bei ihr in etwa so ab: Sie stylt sich mit trendigen Bikinis, funkelndem Schmuck und trägt Make-up. Sobald sie von ihrer Liege aufsteht und zum Meer geht, heißt es: Bauch einziehen und Luft anhalten. Denn Camila weiß ganz genau, dass die Paparazzi auf der Lauer liegen.

Diesen traurigen Moment teilt die 25-Jährige jetzt mit ihren Instagram-Followern. Denn als sie vor kurzem einen angesagten Beachclub in Miami besuchte, wurde ihr so einiges bewusst. „Ich konnte nicht loslassen und entspannen und das tun, was man eigentlich tun sollte, wenn man raus in die Natur geht“, so die Sängerin. Stattdessen habe sie folgendes gemacht: „Heute habe ich einen neuen Bikini getragen, ein richtig süßes Outfit. Ich habe Lip Gloss aufgetragen und habe nichts Schweres gegessen bevor ich ins Meer gegangen bin, weil ich wusste, dass jetzt so etwas wie ein Fotoshooting auf mich zukommt.“

Sie war die ganze Zeit über nervös und hat sich umgesehen, wo sich die Fotografen verstecken. „Ich hatte nie eine schlimmere Zeit am Strand“, schrieb Cabello. Dann sah sie eine Gruppe Kinder, die so unbeschwert im Wasser spielten, dass sie sich einfach nur dieses Mindset zurückwünschte.

„Bin noch nicht an dem Punkt, an dem es mir egal ist“

Diese Situation habe sie so sehr mitgenommen, dass die Leere und Traurigkeit über die Gedanken der Gesellschaft in Bezug auf Schönheitsideale, zu ihren eigenen Gedanken geworden seien. „Ich wollte dieses Thema ansprechen, da wir oft Bilder von Frauen sehen und sie dafür feiern, dass sie so gut, so fit und so ‚gesund‘ aussehen.“ Dann stellt sich Camila die Frage, was „gesund“ überhaupt bedeute.

„Was bedeutet Gesundheit überhaupt, wenn man so darauf fixiert ist, wie der eigene Körper aussieht, dass die Psyche darunter leidet und man sein Leben nicht mehr genießen kann“, so die 25-Jährige. „Für wen will ich attraktiv sein und finde ich mich überhaupt selbst attraktiv, wenn ich nicht loslassen und am Strand entspannen kann?“ Eine berechtige Frage, die die Künstlerin damit in den Raum stellt. Ihre Selbsterkenntnis: „Ich bin noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem es mir egal ist.“

Mittlerweile hat das Posting bereits mehr als eine Million Likes. Denn mit ihren Worten spricht die Sängerin wohl genau das an, was sich viele schon seit langer Zeit denken.