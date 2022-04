Das stand wohl wirklich nicht in ihrem Geburtsplan: Denn als eine hochschwangere Frau und ihr Partner in North Caroline ins Krankenhaus wollen, weist dieses sie ab. Nur kurze Zeit später muss die Frau ihr Baby deshalb auf dem Parkplatz einer nahegelegenen Tankstelle zur Welt bringen.

Jetzt kritisiert das Paar das Krankenhaus.

Krankenhaus weist hochschwangere Frau ab

Die Geburt des eigenen Kindes ist für viele Paare wohl einer der stressigsten Momente aller Zeiten. Denn ganz egal, wie gut man sich vorbereitet hat, wie viele Babybücher man gelesen hat und wie viele Vorbereitungskurse man besucht hat; irgendwas kann immer schiefgehen. Wohl kaum ein Fall beweist das so gut wie der von Lauren und Steve.

Denn als Lauren in der 39. Schwangerschaftswoche Schmerzen hat, beschließen die beiden, ins Krankenhaus zu fahren. Doch dort angekommen, wurde Lauren schnell wieder abgewiesen. Der Grund: Laurens Muttermund war „erst“ vier Zentimeter geöffnet. Eine Aufnahme im Krankenhaus sei erst ab fünf Zentimetern möglich, erinnert sich das Paar. „Ihr wurde mehrmals die Aufnahme in den Kreißsaal verweigert, und sie hatte offensichtliche Schmerzen und Wehen“, erinnert sich Steve.

„Ich sah zu, wie meine Frau meinen Sohn direkt auf dem Parkplatz zur Welt brachte“

Doch das Paar muss zurückfahren „und innerhalb von 30 Minuten, nachdem sie zu Hause war, platzte ihre Fruchtblase“, schildert Steve. Die beiden machen sich also erneut auf den Weg ins Krankenhaus; doch dieses Mal ist die Strecke einfach zu weit. Weiter als bis zur nahegelegenen Tankstelle schaffen es die beiden nämlich nicht. Lauren bekommt ihr Baby also mitten auf dem Parkplatz einer Tankstelle.

„Ich sah zu, wie meine Frau meinen Sohn direkt auf dem Parkplatz zur Welt brachte“, erinnert sich Steve. „Er kam heraus, war lila und machte keine großen Geräusche. Ich war sehr besorgt zusätzlich zu allem, was sonst so passierte.“

Zum Glück hatte das Paar aber bereits einen Krankenwagen gerufen, der kurze Zeit später auch am Parkplatz eintraf. „Ich bin sicher, dass sie einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass alles so reibungslos verlief und es keine Komplikationen gab. Ich kann ihnen nicht genug danken“, erinnert sich der frischgebackene Vater. Das Baby habe zwar eine Gelbsucht, die derzeit behandelt wird, ansonsten gehe es aber allen drei gut.

Krankenhaus bezieht Stellung zu Fall

Das Krankenhaus hat sich übrigens nach dem Vorfall bereits zu Wort gemeldet. In einem Statement betonte ein Sprecher: „Wir haben alle schon Geschichten von Neugeborenen gehört, die in Wohnungen, Autos, Restaurants und sogar Tankstellen zur Welt kamen. Das Baby der Banks hatte sicherlich einen unerwarteten Auftritt, aber wir sind so glücklich, dass es gesund und kostbar ist und wünschen der Familie alles Gute!“

Bei der Familie entschuldigen sich die Verantwortlichen aber dennoch nur bis zu einem gewissen Grad. Denn sie baten an, das Auto des Paares – das durch die einsetzende Geburt bestimmt den ein oder anderen Fleck bekommen hat – reinigen zu lassen; ein Angebot, das die frischgebackenen Eltern angenommen haben.