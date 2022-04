Fans der Krimi-Serie „Fargo“ müssen schon sehr lange auf die versprochene vierte Staffel warten. Jetzt steht endlich fest, wo und wann die neuen Folgen zu sehen sind!

Und zwar nicht, wie bisher, auf Netflix.

Hier könnt ihr die vierte Staffel „Fargo“ streamen

Es ist schon ziemlich lange her, als 2017 die dritte Staffel von „Fargo“ veröffentlicht wurde. Seither hieß es immer wieder, dass die US-Krimiserie fortgesetzt wird. Doch nach zahlreichen Planänderungen, einer Pandemie und anderen unvorhergesehenen Vorkommnissen, war es 2020 so weit! Die vierte Staffel feierte endlich Premiere. Zumindest im englischsprachigen Raum. Bei uns waren die neuen Folgen nämlich nicht, wie gewohnt, auf Netflix, sondern nur auf Joyn plus+ verfügbar.

Jetzt gibt es aber Neuigkeiten, für alle jene, die kein Joyn-Abo haben, die vierte Staffel aber unbedingt sehen wollen. Denn die Serie ist endlich wieder verfügbar. Habt ihr allerdings „nur“ einen Netflix-Account, müssen wir euch leider enttäuschen. Denn auch wenn „Fargo“ zu den erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes zählt, ist sie ab sofort nicht mehr auf Netflix abrufbar.

Denn ein anderer Streaming-Riese hat sich sowohl die neueste Staffel als auch die ersten drei geschnappt: Amazon Prime Video. Dort gibt es alle Folgen ab sofort zum Streamen.

Darum geht’s in der neuen Staffel

Die Grundlage für alle bisherigen Staffeln liefern die gleichnamigen Bücher der Coen-Brüder aus dem Jahr 1996. Jede Staffel der hochkarätig besetzten Serie spielt in einem anderen Zeitraum und endet mit einer abgeschlossenen Geschichte. Eines bleibt aber immer gleich: brutale Kriminalfälle, absurde Geschehnisse und ein pechschwarzer Humor geben der Serie das, was sie so besonders macht.

Staffel vier spielt in Kansas City in den 1950ern. Chris Rock (ja, DER Chris Rock, der während den Oscars eine Ohrfeige von Will Smith kassiert hat) schlüpft dabei in die Rolle des Anführers einer Verbrecherorganisation. Deren Ziel: sie wollen die Nummer eins in der Stadt werden. Dass dieses Vorhaben äußerst blutrünstige Folgen hat, war eigentlich abzusehen.

Mittlerweile ist sogar schon eine fünfte Staffel von „Fargo“ bestätigt. Ob und wann diese dann auch bei Prime Video landet, ist allerdings noch ungewiss.

Seht ihr euch die vierte Staffel an? Klar. Kann es kaum erwarten! Muss erst noch die anderen Staffeln schauen …

Quiz Maker – powered by Riddle