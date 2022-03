Es fühlt sich fast so an, als wäre den ganzen April über Ostern! Denn in diesem Monat warten ziemlich viele Streaming-Highlights auf uns. Wer es, so wie wir, kaum erwarten kann, sollte sich die folgende Liste abspeichern. Denn wir verraten, auf welche neuen Filme und Serien wir uns diesmal freuen dürfen,

Damit verpasst ihr garantiert nichts mehr!

Neue Serien im April

Endlich: Die lang ersehnten Fortsetzungen von einigen unserer Lieblingsserien starten im April. Wie etwa „Selling Sunset“, „Élite“ oder „LOL“. Und auch sonst hält der Frühling viele neue Streaming-Highlights auf Netflix und Co. parat. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

1. April

The Last Bus, Staffel 1 (Netflix)

The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt, Staffel 2 (Netflix)

Abby Hatcher, Staffel 2 (Netflix)

Wolf Like Me, Staffel 1 (Prime Video)

Das Internat: Las Cumbres, Staffel 2 (Prime Video)

Harry und William – Zwei Prinzen gegen die Presse, Mini-Dokuserie (Sky)

5. April

Annika, Staffel 1 (Sky)

6. April

The Ultimatum, Staffel 1 (Netflix)

Jimmy Savile: Eine britische Horror-Story, Miniserie (Netflix)

Paartherapie mal anders, Staffel 1 (Disney+)

Single Drunk Female, Staffel 1 (Disney+)

Alive and Kicking, Staffel 1 (Disney+)

Billions, Staffel 6 (Sky)

8. April

Élite, Staffel 5 (Netflix)

Tiger & Bunny, Staffel 2 (Netflix)

Dirty Lines, Staffel 1 (Netflix)

9. April

Tomorrow, Staffel 1 (Netflix)

12. April

Hard Cell, Staffel 1 (Netflix)

Die tierischen Fälle von Kit und Sam, Staffel 1 (Netflix)

13. April

Our Great National Parks, Staffel 1 (Netflix)

Als Schwiegermutter einzog, Staffel 1 (Netflix)

Beinahe glücklich, Staffel 2 (Netflix)

Bluey, Staffel 2 (Disney+)

Hooten & the Lady, Staffel 1 (Disney+)

Unspeakable Crime: Der Mord an Jessica Chambers, Dokuserie (Sky)

14. April

Ultraman, Staffel 2 (Netflix)

LOL: Last One Laughing, Staffel 3 (Prime Video)

The Kardashians, Staffel 1 (Disney+)

15. April

Anatomie eines Skandals, Miniserie (Netflix)

Die Rache einer Mutter, Staffel 1 (Netflix)

LEGO City, Staffel 4 (Netflix)

Outer Range, Staffel 1 (Prime Video)

Verdict, Staffel 1 (Prime Video)

McMillions, Dokuserie (Sky)

Roar, Staffel 1 (Apple TV+)

19. April

Better Call Saul, Staffel 6, Teil 1 (Netflix)

Pacific Rim: The Black, Staffel 2 (Netflix)

Battle Kitty, Staffel 1 (Netflix)

The Killer Affair, Staffel 1 (Sky)

20. April

Matrjoschka, Staffel 2 (Netflix)

Herzschlag, Staffel 1 (Netflix)

The Dropout, Staffel 1 (Disney+)

22. April

Heartstopper, Staffel 1 (Netflix)

Selling Sunset, Staffel 5 (Netflix)

Léas sieben Leben, Staffel 1 (Netflix)

They Call Me Magic, Dokuserie (Apple TV+)

24. April

Gaslit, Staffel 1 (Prime Video)

28. April

Bang Bang Baby, Staffel 1 (Prime Video)

29. April

Ozark, Staffel 4, Teil 2 (Netflix)

Grace and Frankie, Staffel 7, Teil 2 (Netflix)

Undone, Staffel 2 (Prime Video)

Shining Girls, Staffel 1 (Apple TV+)

30. April

Close Enough, Staffel 2

Neue Filme im April

Es gibt Drama, Action und ganz viel Liebe: Die neuen sowie nostalgischen Filme in diesem Monat sorgen für Nervenkitzel oder Gänsehautmomente. Je nachdem, wonach einem eben gerade ist. True-Crime-Fans werden den Film über Ted Bundy lieben. Echte Romantiker mit einem Hang zu Science-Fiction haben mit „The In Between“ bestimmt eine große Freude.

1. April

The Bubble, Komödie (Netflix)

Bohemian Rhapsody, Musical-Film (Netflix)

Eberhofer-Krimis, Teil 1 – 6, Krimi-Kömdie (Netflix)

The Nun, Horror (Netflix)

Riddick: Chroniken eines Kriegers, Sci-Fi (Prime Video)

Harry Potter, alle Teile, Fantasy (Prime Video)

Bühne frei für Nate, Musical-Film (Disney+)

2. April

Happily – Glück in der Ehe, Pech beim Mord, Thriller (Sky)

6. April

21 Bridges, Action/Krimi (Netflix)

Furioza, Drama/Action (Netflix)

Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahrheit! Stand-Up Comedy (Netflix)

Irresistible – Unwiderstehlich, Komödie (Prime Video)

Ted Bundy: No Man of God, Krimi (Sky)

8. April

Wie ein Tanz auf Glas, Drama (Netflix)

The In Between, Romanze/Sci-Fi (Netflix)

Rückkehr ins Weltall, Doku (Netflix)

Chasing Mavericks, Sportdrama (Disney+)

Silly Little Game, Sportdrama (Disney+)

Sex Appeal, Dramedy (Disney+)

9. April

Jack Reacher: Never Go Back, Action-Thriller (Prime Video)

10. April

Fack ju Göhte 3, Komödie (Netflix)

15. April

Choose or Die, Sci-Fi/Thriller (Netflix)

Das weiße Rauschen, Drama (Netflix)

16. April

Man of God, Drama (Netflix)

Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit, Drama (Prime Video)

17. April

Boss Baby – Schluss mit Kindergarten, Animations-Komödie (Sky)

19. April

Abercrombie & Fitch: Aufstieg und Fall, Doku (Netflix)

20. April

Homefront, Action-Thriller (Prime Video)

22. April

Because of You, Romanze (Netflix)

Explorer: Der letzte Tepui, Doku (Disney+)

Die Challenger-Katastrophe, Drama (Disney+)

25. April

Aquaman, Fantasy (Netflix)

26. April

Tschernobyl 1986, Drama (Prime Video)

29. April

I Love America, Romanze (Prime Video)

30. April