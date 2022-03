Kaum haben wir uns von den Dramen und Turbulenzen in Staffel zwei erholt, verkündet Netflix schon das nächste „Bridgerton“-Highlight. Denn eine Prequel-Serie soll bald folgen.

Und in dieser soll es um einen absoluten Serienliebling gehen.

„Bridgerton“: Prequel-Serie über Queen Charlotte

Vergesst den Duke, den Viscount und all die Lords und Ladys aus „Bridgerton“. Wenn wir uns ehrlich sind sticht in der Regency-Serie doch ohnehin eine ganz besonders heraus: Queen Charlotte. Sei es mit ihren extravaganten Perücken, ihrem Gespür für Skandale oder ihren legendären Aussagen. Die Queen verleiht der Gesellschaft einfach das nötige Extra, um noch mehr Dramen und Gossip zu provozieren.

Besonders spannend daran ist, dass die Rolle der Queen extra für die Serie dazuerfunden wurde und in der Buchvorlage eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Doch spätestens nach Staffel eins hat sie einfach Kultstatus unter den Fans erreicht. Kein Wunder also, dass Netflix jetzt nicht nur auf dem großen Erfolg der Serie, sondern auch auf einem der Serienlieblinge aufbauen will.

Wie kam Queen Charlotte an die Macht?

Der Streamingdienst hat deshalb bereits vergangenen Mai verkündet, dass Queen Charlotte eine eigene Prequel-Serie bekommt. Doch jetzt nimmt die Show mehr und mehr Gestalt an: In der Serie soll es darum gehen, wie die Queen an die Macht kam. Fans dürfen also darauf hoffen, dass ihre Beziehung zum König, der in „Bridgerton“ ja immer wieder erwähnt wird oder als verwirrter älterer Herr gezeigt wird, näher besprochen wird.

Denn wie die Charakterbeschreibung von Netflix vermuten lässt, ist die Beziehung der beiden ganz schön turbulent. Charlotte wird dem König nämlich gegen ihren Willen versprochen. Als sie dann in London ankommt erkennt sie, „dass sie nicht genau das ist, was die Royals erwartet haben.“

Lady Danbury ebenfalls mit dabei

Aber damit noch nicht genug. Denn die Prequel Serie soll auch eine weitere legendäre Figur in jungen Jahren zeigen: Lady Danbury. Netflix verrät bereits in den ersten Beschreibungen, dass vor allem zwischen Lady Danbury und der Queen eine enge Verbindung existiert. Denn es ist Charlottes Ankunft in London, die Lady Danbury dazu ermutigt, „ihren eigenen Weg in die Gesellschaft zu finden“. Auch Lady Violet Bridgerton soll übrigens Teil der Show sein. Wir werden also hoffentlich sehen, wie die enge Freundschaft der beiden, die in Staffel zwei ja ordentlich auf die Probe gestellt wurde, begonnen hat.

Obwohl die Show noch keinen Namen hat, verkündet Netflix jetzt bereits den Cast: India Amarteifio wird als junge Queen Charlotte zu sehen sein, wobei auch Golda Rosheuvel in ihrer Rolle als erwachsene Queen mitspielen soll. Corey Mylchreest spielt den jungen König George und Arsema Thomas Agatha Danbury. Geschrieben wird die Serie übrigens von Shonda Rhimes, die bereits für „Bridgerton“ verantwortlich ist. Sie wird auch als Showrunnerin und Executive Producer tätig sein. Wann genau die Serie erscheinen soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

Werdet ihr die Prequel-Serie schauen? Auf jeden Fall! Hmm… eher nicht!

