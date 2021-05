Eines der GNTM-Models wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Sender auf der offiziellen Instagram-Seite von “Germany’s Next Topmodel” mit. Um welche Kandidatin es sich dabei handelt, ist nicht bekannt, allerdings ist es keine der vier Finalistinnen.

Das bringt aber auch eine große Änderung für das GNTM-Finale mit sich: In diesem Jahr werden die Kandidatinnen, die die Show bereits verlassen mussten, nämlich nicht in der Live-Show zu sehen sein.

GNTM-Kandidatin positiv auf Corona getestet

Bald wissen wir endlich welches Nachwuchsmodel sich den Titel “Germany’s Next Topmodel” holen wird. Denn am Donnerstag (27. Mai) läuft das GNTM-Finale auf ProSieben und die Finalistinnen Dascha, Soulin, Alex und Romina werden ein letztes Mal vor Heidi Klum über den Catwalk laufen. Doch jetzt soll sich der Ablauf vom GNTM-Finale ändern, denn eine der Kandidatinnen wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

“Bei den Vorbereitungen zum GNTM-Finale werden alle Beteiligten täglich auf Corona getestet: Dabei gab es einen positiven Test unter den GNTM-Models“, heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite von “Germany’s Next Topmodel”. Daraufhin wurden sofort Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet. Die positiv getestete Kandidatin musste in Quarantäne und die direkten Kontakte wurden nach Rücksprache mit Sicherheitsexperten isoliert. Aber welches Model wurde positiv getestet? Das verrät der offizielle Instagram-Account nicht, doch die Finalistinnen sollen es nicht sein. “Good To Know: Die Finalistinnen Dascha, Soulin, Alex und Romina wurden negativ getestet“, heißt es in dem offiziellen Statement.

Live-Show nur mit Finalistinnen

Normalerweise dürfen alle GNTM-Kandidatinnen, die bereits ausgeschieden sind, noch einmal im Finale einen Walk hinlegen. Das hat sich nach dem positiven Testergebnis aber geändert, wie ProSieben auf der offiziellen Instagram-Seite von “Germany’s Next Topmodel” mitteilte. “Als Vorsichtsmaßnahme haben wir entschieden, dieses Jahr das Finale nur mit den Finalistinnen zu feiern“, heißt es in dem Posting. Also dürfen wir uns in diesem Jahr nicht auf ein Wiedersehen mit allen Kandidatinnen freuen.

Ausstrahlungstermin für das Finale von “Germany’s Next Topmodel” 2021 ist der 27. Mai 2021 um 20.15 Uhr auf ProSieben.