Es wird ernst! In der heutigen Folge von “Germany’s Next Topmodel” geht es um den Einzug ins Finale. Natürlich steht vorher noch das Cover-Shooting für die GNTM-Nachwuchsmodels an. Beim anschließenden Walk müssen die Kandidatinnen mit einer kurzen Rede überzeugen.

Gastjurorin und Topmodel Alessandra Ambrosio wird die Kandidatinnen genau unter die Lupe nehmen.

GNTM: Das Cover-Shooting steht an

In der heutigen GNTM-Folge geht es um den Einzug ins Finale. Romina, Dascha, Soulin, Alex, Yasmin und Ashley wollen in dieser Folge Heidi Klum noch einmal überzeugen, um in die Live-Show zu kommen. Zuerst müssen sie aber noch bei einem letzten Shooting glänzen. “Es wäre ja nicht das Halbfinale, wenn die Mädchen nicht bei der Königsdisziplin schlechthin überzeugen müssten: Dem Cover-Shooting“, sagt Heidi Klum. Gemeinsam mit der Chefredakteurin der deutschen Harper’s BAZAAR, Kerstin Schneider wird sich Heidi die Nachwuchsmodels ganz genau anschauen und jede einzelne Pose analysieren. “Ich freue mich riesig auf die Mädchen. Sie sind sehr divers und ich möchte das Beste aus ihnen herausholen”, sagt die Gastjurorin.

Auch die GNTM-Teilnehmerinnen freuen sich über das Cover-Shooting. “Zum allerersten Mal ist es wirklich greifbar, dass ich wirklich das Potenzial habe, zu gewinnen“, sagt Alex. Aber kann sie bei dem Shooting auch überzeugen? Denn, nur wenn hier alle Posen perfekt sitzen, schaffen die Teilnehmerinnen es ins GNTM-Finale.

Bild: ProSieben/Richard Hübner

Welches Model schafft es ins Finale?

Auch der finale Walk im Halbfinale bringt die GNTM-Teilnehmerinnen wieder vor neue Herausforderungen. Es gilt dieses Mal nämlich nicht nur den Laufsteg zu bestehen, sondern anschließend eine Rede vor Heidi Klum und Gastjurorin Kerstin Schneider zu halten. Auch Topmodel Alessandra Ambrosio wird an der Seite von Heidi sitzen, um sich die Kandidatinnen genau anzuschauen. “Schönheit kommt in jeder Form, jeder Farbe, jedem Typ. Genau das repräsentieren die Models hier”, sagt die 40-Jährige.

Vor einem so großen Star in der Modelbranche zu laufen, ist für die Kandidatinnen eine große Herausforderung. “Wir sind alle sehr angespannt. Es ist unsere letzte Elimination vor dem Finale und wir spüren es auch. In den letzten Wochen haben wir gemeinsam in einem Zimmer geschlafen und gemeinsam Hürden überwunden – und ja: One last time jetzt”, sagt Yasmin. Welches GNTM-Nachwuchsmodel kann auf dem Laufsteg glänzen und wird von Heidi Klum mit einem Ticket für das Finale belohnt? Und bei wem endet die Reise so kurz vor dem Ziel?

Bild: ProSieben/Richard Hübner

“Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx