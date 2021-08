Die Serie geht inzwischen schon in die 18. Staffel. Seitdem hat sich viel im Cast von Grey’s Anatomy getan. Aber eine Person, die wir schon aus vergangenen Staffeln kennen, kommt anscheinend wieder zurück. Schauspielerin Kate Burton wird in der neuen Staffel wieder eine Rolle spielen.

Weil Staffel 17 wegen der Pandemie etwas kürzer ausgefallen ist, dürfen wir uns jetzt auf Staffel 18 freuen.

Ellis Grey kommt zurück zu Grey’s Anatomy

Mit dem offiziellen Starttermin der neuen Staffel am 30. September auf ABC kommt auch eine ehemalige Figur wieder zurück: Dr. Ellis Grey. Die von Kate Burton gespielte Figur der “Ellis Grey” starb allerdings schon in Staffel 3 an Alzheimer. Deshalb ist noch unklar, wie ihre Rückkehr in der neuen Staffel aussehen wird. Denn wie man es aus der Arztserie kennt, bedeutet der Serientod einer Figur nicht immer unbedingt auch das Aus eines Charakters.

Die Dreharbeiten laufen zwar noch, aber sicher ist, dass wir Dr. Ellis Grey in der Arztserie auf jeden Fall zu Gesicht bekommen werden. Das letzte Mal, dass man sie in der Serie nach ihrem Serientod sah, trat sie in einigen Flashback-Szenen in der Staffel aus dem Jahr 2019 auf.

Aktuelle Staffel überraschte mit alten Figuren

Auch in der aktuellen Staffeln durften sich Fans über bekannte Gesichter freuen, die schon lange nicht mehr Teil des Casts sind. In der aktuellen Staffel erkrankt Meredith Grey nämlich an Corona und kämpft mit der Krankheit. In ihrem Wahn träumt sie von einem Strand, an dem sie Derek Shepherd, Lexie Grey, Mark Sloan und George O’Malley wiedersieht.