Jeder kennt’s: Die Urlaubsfreude ist riesig, wir stimmen uns mit den schönsten Pics auf Social Media ein, lesen Blogs und kaufen massig Reiseführer bevor es los geht. Wir wissen genau, wo der schönste Strand und die coolste Bar ist, wo wir am besten Shoppen und Salsa lernen können. Was wir dabei aber wenig beachten, sind Basics wie „Kann ich das Leitungswasser trinken„, „Wie zahle ich am besten“ und „Benötige ich einen Adapter„. Damit die Euphorie nicht gleich wieder verflogen ist, haben wir hier die wichtigsten Q&A’s für dich, die dir garantiert schon des Öfteren den Urlaub vermiest haben!

Das Steckdosen-Problem

Andere Länder, andere Stecker – leider vergessen wir im Vorbereitungsstress oftmals darauf zu achten, welche Steckdosen es in der Urlaubsdestination gibt. Wenn wir es endlich geschafft haben, das Notwendigste einzupacken und sogar das Ladegerät für das Handy dabei ist, gibt es nichts Ärgerlicheres, als wenn das Kabel nicht in die Steckdose passt! Denn dann gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder mit leerem Akku herumlaufen (was keine Option ist, da unser Smartphone mittlerweile auch unsere Kamera ist und wir ja die Insta-Community an unserem Trip teilhaben lassen wollen) oder vor Ort einen neuen Stecker kaufen. Damit wir dieses Problem umgehen, gibt es Steckdosen-Adapter, die jede ausländische Steckdose integriert haben und du nur noch dein USB-Kabel einstecken musst. Am besten bleibt der Stecker danach direkt im Koffer, so hast du ihn garantiert beim nächsten Abenteuer dabei!

via GIPHY

Bar oder mit Karte?

Eine weitere Frage, die uns neben dem Umwechslungskurs im Urlaub jedes Mal aus Neue beschäftigt: Soll ich Bar oder doch mit Karte zahlen und fallen Gebühren an, wenn ich im Ausland Geld abhebe? Mit dem GoGreen-Konto der Bank Austria bist du auf der sicheren Seite: Denn damit zahlst du keine Gebühren für die Bezahlung oder Geldbehebung im Ausland (innerhalb der EU). Außerdem kannst du mit der Mobile Geldbörse App der Bank Austria ganz einfach auf deine Geldbörse verzichten und alles digital über dein Smartphone abwickeln. Ganz easy und schnell mittels mobiler Geldbörse deinen Kontostand checken, Geld in Echtzeit mittels ZOIN an Smartphone-Kontakte senden und selbstverständlich auch kontaktlos bezahlen! So hast du deine Finanzen im Urlaub im Blick und kannst sowohl deine Kreditkarte als auch Debitkarte auf deinem Smartphone hinterlegen. Trage also am besten nur ein bisschen Bargeld für Trinkgeld und Co mit dir, den Rest erledigt dein Handy für dich.

Mit dem GoGreen-Konto tust du außerdem noch Gutes: Für jeden Euro am Konto wird von uns ein Euro in nachhaltige Projekte investiert, weshalb es auch mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet ist1. Außerdem ist die Kontoführung das erste Jahr gratis2 und du kannst bei der Konteröffnung zwischen drei Debitkartenmotiven auswählen – die Pride-Karte hat es uns dabei besonders angetan!

Bild: Bank Austria / GoGreen Debitkarte

Leitungswasser oder doch aus der Flasche?

Kaum am Zielort angekommen, sind wird von der langen Reise extrem durstig. Doch dann die Frage aller Fragen: Darf ich das Wasser aus der Leitung nun trinken oder nicht? Damit wir uns diese Frage künftig nicht mehr stellen müssen aber immer schön hydriert bleiben, gibt es mittlerweile selbstreinigende, antibakteriell wirkende Trinkflaschen. Die praktischen Teile sind einerseits super nachhaltig, da du dir nicht ständig eine Plastikflasche im Supermarkt kaufen musst und andererseits reinigen sie mittels UV-Technologie das Wasser. So kannst du sie garantiert immer mit Wasser aus der Leitung befüllen und brauchst keine Angst vor Magenverstimmungen zu haben.

via GIPHY

Flughafen – Early bird oder doch on time?

Solltest du deine Zieldestination mit dem Flugzeug erreichen, lautet das Motto derzeit: Lieber 10 Minuten zu früh als 5 Minuten zu spät. Aufgrund der vielen Ausfälle und zu wenig Bodenpersonal, dauert derzeit alles eine gefühlte Ewigkeit. Wenn du nicht gerade per Last-Call aufgerufen werden möchtest (was bei dem ein oder anderen Adrenalin-Junkie vielleicht auf der Bucket-Liste steht), solltest du genügend Zeit einplanen, um nicht gestresst und abgehetzt in den Urlaub zu starten! Wie lange können wir dir leider nicht sagen. Den Tipp, den wir dir aber mitgeben können ist: Reise nur mit Handgepäck. So sparst du dir schon mal die lange Schlange bei der Gepäckaufgabe und es bleiben nur noch Security und die lange Wartezeit im Duty Free. Die vertreiben wir uns aber liebend gerne mit Stöbern oder Düfte durchprobieren und mit der miss im Gepäck ist die Wartezeit gleich noch kurzweiliger.

via GIPHY

Wo gibt’s das beste Essen?

Der Magen knurrt und wir werden langsam ziemlich hangry – es ist also höchste Zeit für etwas zu Essen und keine Zeit, um lange danach zu suchen. Das nächste hippe Influencer-Lokal ist zu weit weg und du weißt nicht, wo du nun einkehren sollst? Wir sagen nur Eines: Eat like a lokal. Bewege dich abseits der Touri-Hot Spots und du wirst fündig! Während es auf den Tourismusmeilen überteuert ist und du dein Essen anhand von Bildern wählst, findest du in den Seitenstraßen wahre Schätze. Wähle dazu ganz einfach ein Lokal, wo viele Einheimische essen und wir versprechen dir: Es schmeckt und kostet weitaus weniger. Lass dir vom Personal etwas empfehlen und genieße die Atmosphäre – mehr Authentizität geht nicht.

via GIPHY