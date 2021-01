Die Boyfriend Jeans war gestern. Heute feiern wir den Boyfriend Bob! Dieser Haarschnitt ist 2021 total im Trend.

Wir zeigen dir den Look!

Boyfriend Bob: So stylish ist dieser Kurzhaarschnitt

Bob-Frisuren sind auch 2021 immer noch voll im Trend. Doch auch der klassische Kurzhaarschnitt hat sich weiterentwickelt und setzt in diesem Jahr auf den androgynen Look. Der sogenannte Boyfriend Bob ist deshalb DIE Trend-Frisur 2021. Und nein, das heißt nicht, dass wir unsere Haare so kurz, wie die der Boys schneiden lassen, sondern der Schnitt greift einfach das Boyfriend-Konzept in Beauty und Fashion auf, das für einen lässigen und unkomplizierten Look steht.

So geht der Look

Der Boyfriend Bob zeichnet sich vor allem durch seinen kantigen und schlichten Schnitt aus. Die Spitzen werden dabei ganz gerade geschnitten, ganz ohne Stufen. Dadurch entsteht ein androgyner Look der sich obendrein auch noch super easy stylen lässt. Dieser Kurzhaarschnitt ist zudem total vielseitig. Denn je nach Gesichtsform und Vorliebe kann dieser Bob kürzer aber auch etwas länger ausfallen. Und auch beim Styling selbst sind dir keine Grenzen gesetzt. Egal ob glatt oder gelockt, diese Frisur ist total wandelbar und bietet unendliche Möglichkeiten. Am coolsten sieht der Look aus, wenn du ihn total lässig und “ungestylt” trägst. Dazu einfach ein paar Beachwaves in die Haare drehen und den Spitzen mit etwas Stylinggel oder Schaum einen Wet-Look verpassen.