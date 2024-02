Der Tag der Liebe steht vor der Türe. Für alle, die ihrem Schatz einfach mal aus tiefstem Herzen „Danke“ sagen wollen, aber noch nicht genau wissen, wie, haben wir hier ein paar Geschenketipps der Kategorie „luxury“. Damit wird der Valentinstag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Diese zehn Geschenke für den 14. Februar solltet ihr euch unbedingt genauer ansehen!

1. Auszeit im NILS am See

Einfach mal eine kurze Pause einlegen und vom Alltag abschalten? Im trendigen Hotel NILS am See findet jede:r das passende Angebot. Wie der Name bereits erahnen lässt, befindet sich das Hotel direkt am Neusiedlersee im schönen Burgenland. Auf Gäste wartet ein Relax-Erlebnis, das sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Von wohltuenden Massagen bis hin zu entspannenden Gesichtsbehandlungen, warmen Bädern und sanften Sauna-Gängen. Anlässlich des Valentinstags gibt es außerdem ein Package, das vor allem für Paare verlockend klingt. Wer im Februar in dem schicken Boutique-Hotel übernachtet, darf sich neben der bekannten Kombination aus Übernachtung & Frühstück auch über einen Welcome-Drink, eine 25-minütige Massage sowie ein romantisches, 4-gängiges Candle-Light-Dinner freuen. Preis pro Person und Nacht: ab 159 Euro im Reisezeitraum 1. – 29. Februar 2024, online buchbar.



Bild: Alex Lang, alexlangphoto.com

2. Handgepäckskoffer von Tumi

Ihr teilt eine gemeinsame Leidenschaft fürs Reisen? Dann wäre das passende Equipment das ideale Valentinstagsgeschenk. Etwa der hochwertige und überaus praktische Handgepäckskoffer aus der 19-Degree-Aluminium-Kollektion von Tumi. Die Aluminium-Schale macht den Koffer hochwertig, langlebig und ideal für Kurztrips! Erhältlich um 1.500 Euro online sowie im Store.

3. Staubsaugerroboter von iRobot

Einen kleinen Roboter die Alltags-To-dos erledigen lassen und damit mehr Zeit füreinander haben? Yes please! Der Saug- und Wischroboter von iRobot (Modell Roomba Combo j7) kommt mit Wlan-Verbindung, um die Anwendung so einfach wie möglich zu gestalten – auch, wenn man nicht zuhause ist. Die Maschine wischt und saugt gleichzeitig und sorgt dafür, dass die eigenen vier Wände blitzblank sind. Und mal ehrlich: es macht richtig großen Spaß, dem Roboter dabei zuzusehen, wie er durch die Wohnung flitzt. Zu bestellen online um 799 Euro.

4. Flatscreen von Samsung

Ja, auch Tech-Geräte können am Valentinstag für Romantik sorgen. Etwa, wenn man sich damit stundenlang kitschige Liebesfilme ansieht oder eine Slideshow von all den gemeinsamen Pärchen-Trips. So oder so: der 65″ OLED S90C (2023) Flatscreen von Samsung ist ein ideales Geschenk, wenn man am 14. Februar ein richtig großes „Danke“ ausdrücken möchte. Erhältlich online und im Handel, für 1.899 Euro im Valentinstagsangebot (gilt bis zum 15. Februar 2024).

5. Champagner von Duval-Leroy

Wie wäre es mit einem edlen Tropfen zum Valentinstag? Bei Wein & Co gibt es dafür eine große Auswahl. Zum Beispiel der Champagne Premier Cru Brut Rosé Prestige von Duval-Leroy. Der feine Duft nach Blüten und Waldbeeren zaubert ein prickelndes Geschmackserlebnis und sorgt dafür, dass der 14. Februar zu einem besonderen Tag wird. Zu kaufen im Store und online, für 54,99 Euro.

6. Sneaker von Adidas

Sneaker können nicht romantisch sein? Von wegen! Nicht nur die Farbe der Handball Spezial Unisex Schuhe von Adidas erinnert an Amor. Die Trendschuhe können ein Symbol dafür sein, dass man von nun an gemeinsam durchs Leben geht. Wenn das mal kein Argument ist! Erhältlich im Zalando-Onlineshop um 109,95 Euro.

7. Schmuck von Henry Wright Jewelry

Zeitloser Schmuck, der jedes Outfit aufwertet? Der Valentinstag ist der perfekte Moment, um seine liebste Person damit zu überraschen. Henry Wright Jewelry arbeitet mit hochwertigen Materialien, die fair und verantwortungsvoll verarbeitet sind. Etwa die funkelnde Candy-Kette mit kombinierbaren Anhängern. Erhältlich im Store oder online, für 569 Euro.

8. Wellness Day im The Ritz-Carlton Spa

Einen Tag oder Abend voller Tiefenentspannung bietet auch das Spa im Luxushotel The Ritz-Carlton in der Wiener Innenstadt. Auf die Gäste wartet ein maßgeschneidertes Wellness-Erlebnis, mit Massagen und Behandlungen aller Art. Und das mitten in einer wohltuenden Oase einer Millionenmetropole. Für alle Skincare-Lover gibt es eine besondere Überraschung: Im Spa werden Produkte von Susanne Kaufmann verwendet. Einzelne Behandlungen sind online über die Hotelwebsite buchbar.

Bild: Tina Herzl

9. Sonnenbrille von Chloe

Die sprichwörtliche rosarote Brille setzt ihr eurer besseren Hälfte am besten mit einer trendigen Sonnenbrille von sehen!wutscher auf. Damit steht einem Urlaub in der Sonne inklusive Must-Have-Accessoire nichts mehr im Weg. Das rote Model mit dunkel getönten Brillengläsern von Chloe gibt es etwa um 410 Euro online und allen Stores.

10. Flaschenzubereiter von Baby Brezza

Für alle, die bereits für Nachwuchs gesorgt haben und den ersten Valentinstag zu dritt feiern: wie wäre es mit einem Baby Brezza Flaschenzubereiter? Das praktische Tool erleichtert das Zubereiten von Milchflaschen und spart somit Zeit! Ideal für zuhause oder – in der Formula-Pro-Mini-Version auch unterwegs. Erhältlich online, für 252 Euro.