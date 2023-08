Es sind wohl ziemlich turbulente Tage für Superstar Britney Spears. Denn seit Mitte der Woche drehen sich die Promi-Medien scheinbar nur mehr um ein Thema: Ihre Scheidung von Sam Asghari.

Jetzt meldet sich auch Britney zu der Situation!

Britney Spears bricht ihr Schweigen

„6 Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemandem zusammen zu sein, also bin ich ein wenig schockiert, aber ich bin nicht hier, um zu erklären, warum, weil es ehrlich gesagt niemanden etwas angeht!!!“ Mit diesem neuen Post stellt Britney Spears jetzt klar: Ja, die Scheidung passiert wirklich und Nein, sie will keine weiteren Details verraten.

Statt einem Textposting wie bei ihrem Ex Sam oder einem Pressestatement postet Britney ihre Erklärung zur Situation zu einem Tanzvideo, das die Sängerin in ihrem Haus zeigt. Bezug auf die Trennung nimmt sie ausschließlich in der Beschreibung des Posts. Britney ist klar: mittlerweile weiß jeder über die Trennung Bescheid. Denn in den vergangenen Tagen war ihre Trennung das Thema in den Promi-Medien. Nach einigen Gerüchten bestätigte Sam Asghari die Scheidung schließlich in den Sozialen Medien. Und auch er betonte: Details zur Trennung wird es nicht geben.

„Ich habe viel zu lange die Starke gespielt.“

Doch Britney gibt einen kleinen Einblick in ihre vergangene Beziehung und schreibt: „Ich konnte den Schmerz nicht mehr ertragen, ehrlich!!!“ Was genau hinter den Kulissen passiert ist, enthüllt sie jedoch nicht. Doch die 41-Jährige betont: sie ist in dieser belastenden Situation nicht alleine. „Auf eine Art telepathische Weise habe ich so viele Nachrichten von Freunden erhalten, die mein Herz zum Schmelzen bringen, und ich danke euch!!!“, schreibt sie. „Ich habe viel zu lange die Starke gespielt und mein Instagram mag perfekt erscheinen, aber es ist weit von der Realität entfernt und ich denke, das wissen wir alle!!!“

Eine Sache, die Britney jetzt ändern will. Denn wie sie in dem Post betont, würde sie gerne, ihre „Emotionen und Tränen“ zeigen. Sie will ihren Follower:innen zeigen „wie ich mich wirklich fühle“; Dinge, die sie bisher nicht konnte oder durfte. Denn: „aus irgendeinem Grund musste ich immer meine Schwächen verstecken!!!“, schreibt Britney. „Wenn ich nicht der starke Soldat meines Vaters gewesen wäre, hätte man mich an andere Orte geschickt, um mich von Ärzten behandeln zu lassen!!! Aber gerade dann brauchte ich die Familie am meisten!!! Du sollst bedingungslos geliebt werden… nicht unter Bedingungen!!!!“ Ob Britney derzeit Kontakt zu ihrer Familie hat, ist nicht bekannt.

Die Trennung von Sam und Britney kam für Insider übrigens wenig überraschend. Seit Monaten tummeln sich online Gerüchte über eine Trennung und eine Krise. Erst Anfang August wurden die beiden dann ohne Eheringe gesichtet. Gegenüber „People“ enthüllte ein Insider etwa: „Ihre Ehe steht seit Monaten auf der Kippe“. Es sei ein „ständiges Drama“ zwischen den beiden gewesen und die Situation sei „schon lange sehr toxisch“.