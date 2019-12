Unfassbare Szenen in Simmerath, Deutschland! Ein Unbekannter Lenker erfasst eine blinde Frau auf einem Feldweg und stößt sie zu Boden. Sie bleibt schwer verletzt liegen. Dann flüchtet der Fahrer.

Victoria F. liegt im Straßengraben eines Feldweges. Neben ihr, Blindenhund Louis. Mit schweren Verletzungen wird sie ins Krankenhaus gebracht. Ihre Familie sucht nach dem flüchtigen Fahrer.

Fahrerflucht

Es ist Samstagnachmittag, Victoria F. macht einen Spaziergang mit Blindenhund Louis und geht einen Feldweg entlang. Bisher hat sie sich auf dem Weg, in ihrem Heimatort Simmerath, immer wohlgefühlt. Dann geschah aber das Unfassbare. Wie die Aachener Zeitung berichtet, hat ein unbekannter Autofahrer die blinde Frau erfasst. Anstatt ihr zu helfen oder Rettungskräfte zu alarmieren, entscheidet er sich allerdings für einen anderen Weg: Er flüchtet. Victoria F. und ihr Hund Louis werden beide im Straßengraben liegengelassen und müssen warten, bis jemand Hilfe holt.

Suche via Facebook

Die Familie von Victoria F. will sich das aber ganz und gar nicht gefallen lassen und nimmt die Sache selbst in die Hand. Mittels Facebook-Aufruf werden alle Einwohner gebeten, bei der Suche nach dem Täter zu helfen. In den Kommentaren wird viel Mitleid für die Schwerstverletzte bekundet, aber auch Entsetzen macht sich breit. Zahlreiche User können die Skrupellosigkeit des dreisten Lenkers nicht fassen und lassen ihrer Wut freien Lauf.