Manchmal muss man sich für die Liebe besonders ins Zeug legen und einfach mal über den eigenen Schatten springen. Doch einige Sternzeichen haben damit große Probleme. Denn ihnen fehlt einfach teilweise der Mut, um für die Liebe auf andere Menschen zuzugehen.

Diese Tierkreiszeichen könnten ein wenig mehr Mut in der Liebe vertragen.

Krebs

Der Krebs ist, was die Liebe angeht, immer besonders vorsichtig. Nur ganz selten macht er den ersten Schritt, denn zu groß ist die Angst vor Zurückweisung. Nur wenn er sich zu 100 Prozent sicher ist, dass sein Gegenüber ähnlich wie er empfindet, wagt er einen Schritt. Doch am liebsten verweilt er in seiner Komfortzone und bleibt passiv. Unbekannte Personen in einer Bar oder in einem Lokal ansprechen, kommt für den Krebs auf gar keinen Fall infrage. Der Krebs wartet lieber so lange, bis jemand auf ihn zukommt.

Jungfrau

Die Jungfrau gehört zu den misstrauischsten und kritischsten Sternzeichen. Ihre Angst, sich von ihren Gefühlen leiten zu lassen, führt in der Liebe zu ihrer Zögerlichkeit. Für sie ist das Risiko, verletzt zu werden, einfach viel zu groß. Weshalb sie es lieber gleich lässt. Sie konzentriert sich dann oft auf andere Lebensziele und unterdrückt ihre Gefühle. Doch das führt immer wieder dazu, dass sie ihre romantischen Gefühle irgendwann einholen.

Fische

Fische verlieren sich viel zu gerne in ihren romantischen Tagträumen. Doch es bleibt oft bei ihrer perfekten Traumwelt, in der sie sich die perfekte Beziehung ausmalen. Denn sie wagen den ersten Schritt nicht, um die Liebe in die Realität zu holen. Sind Fische allerdings schon in einer Beziehung, fehlt ihnen oft der Mut wichtige Themen anzusprechen, weil sie Angst vor Enttäuschungen und Schmerz haben. Doch manchmal lohnt es sich, über den eigenen Schatten zu springen und die Partnerschaft auf das nächste Level zu holen.