Nicht jeder verarbeitet eine Trennung auf die gleiche Art Weise. Manche stürzen sich direkt ins Partyleben, andere brauchen einen Schnulzen-Marathon mit viel Eis und Schokolade. Tatsächlich gibt es aber insgesamt vier Trennungstypen. Und jeder Typ hat eine andere Sichtweise auf ein Liebes-Aus.

In einem sind wir uns aber alle einig: getrennte Wege zu gehen, ist nie leicht.

So gehen die vier Trennungstypen mit einem Liebes-Aus um

Liebeskummer ist nichts Schönes, aber irgendwann müssen wir da fast alle mal durch. Doch jeder/jede von uns hat einen anderen Ansatz, um den Herzschmerz anzugehen. Es gibt vier unterschiedliche Trennungstypen, die ein Liebes-Aus unterschiedlich bewältigen.

So gehen die vier Trennungstypen mit einer Trennung um:

1. Typ „Großes Leid“

Dieser Trennungstyp kommt aus dem Schluchzen kaum mehr heraus und klammert sich an die Illusion einer ewig haltenden Beziehung. Die zerbrochene Beziehung wird regelrecht idealisiert. Auch der Wunsch nach einem Liebes-Comeback ist riesengroß. Und teilweise sind diese Personen überzeugt davon, nie wieder einen so tollen Partner/ eine so tolle Partnerin zu finden.

2. Typ „Viel Wut“

Bei anderen Personen wiederum sitzt der Herzschmerz so tief, dass das Vertrauen in die gefühlt gesamte Menschheit erschüttert wurde. Am liebsten wäre der wütende Typ niemals die Beziehung eingegangen und bereut es, sich überhaupt emotional auf ihren/ihre Ex eingelassen zu haben. Rachegefühle sind hier nichts Seltenes und sind auch in einem gewissen Ausmaß normal. Besonders, wenn man monatelang hintergangen wurde. Problematisch wird es nur dann, wenn man jahrelang verbittert bleibt.

3. Typ „Einfach verdrängen“

Nach der Trennung wird erst einmal die Nummer des/der Verflossenen gelöscht. Und gerade auf den sozialen Medien wird der ehemalige Partner oder die ehemalige Partnerin systematisch blockiert, was das Zeug hält. Jede Erinnerung landet zusammen mit den gemeinsamen Fotos auf dem Scheiterhaufen bzw. im virtuellen Papierkorb. Die Strategie jeglichen Kontakt zu unterbrechen mag funktionieren, aber nur, wenn man nicht denselben Freundeskreis hat.

4. Typ „Optimistisch in die Zukunft“

Selbstbewusste Menschen sehen eine Trennung etwas gelassener. Zwar schmerzt der Verlust, doch sie sind sich darüber im Klaren, dass die Trennung die richtige Entscheidung war. Dieser Trennungstyp bereut die Beziehung nicht, sondern ist fast schon froh, dass sie vorbei ist. Denn Menschen, die in diese Kategorie fallen, sind überzeugt davon, dass ihr Leben nach der Trennung nur besser werden kann. Kein Grund also, um nachtragend zu sein.

Dass jeder unterschiedlich mit Trennungen umgeht, ist völlig normal. Wichtig ist für alle – egal welcher Trennungstyp – jedenfalls eines: Lass dir Zeit! Es ist ok, zu trauern, sich abzulenken oder wütend zu sein. You do you!

