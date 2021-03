Warum eine Partnerschaft auseinandergeht, kann unterschiedliche Ursachen haben, wie etwa eine Affäre oder Eifersucht. Es gibt aber auch Trennungsgründe, die sich eigentlich vermeiden lassen.

Wie eine aktuelle Umfrage der Dating-Plattform ElitePartner zeigt, zählen die teilweise sogar zu den häufigsten. Im Rahmen der Studie wurden mehr als 13.000 Menschen in Deutschland zum Thema Liebe, Sex und Partnerschaft befragt. Und das sind demnach die fünf häufigsten Trennungsgründe:

1. Affäre

Eine Affäre ist Trennungsgrund Nummer 1. Das dürfte wohl niemanden verwundern. Denn immerhin fühlt man sich dadurch nicht nur betrogen, sondern verliert auch das Vertrauen in den Partner und die dauerhaften Lügen schaden jeder Beziehung. 77 Prozent der Bevölkerung haben laut Studie angegeben, dass eine Affäre deshalb auch ein Trennungsgrund für sie wäre. Wie man vermeiden kann, dass sich sein Partner in eine Affäre flüchtet? Oft liegt das an fehlender Kommunikation und der Vernachlässigung der Beziehung. Also sprich mit deinem Partner! Nicht nur über den Job oder alltägliche Dinge, sondern auch über Wünsche und Gefühle.

2. Zu wenig Freiraum

Du würdest dich von deinem Partner trennen, wenn er dich zu sehr einengt? Damit bist du nicht allein. Denn 66 Prozent der Bevölkerung in Deutschland gaben zu wenig Freiraum als Trennungsgrund an. Auch in einer glücklichen Partnerschaft ist die Individualität wichtig. Manchmal muss man einfach Dinge nur für sich selbst machen. Egal, ob ein Mädelsabend oder ein kurzer Urlaub mit Freunden. Sobald du dich eingeengt fühlst, solltest du nicht gleich das Handtuch werfen. Sprich mit deinem Partner über deine Gefühle und sag ihm, dass du dir mehr Freiraum wünscht. Vielleicht merkt er gar nicht, wie sehr er dich einengt. Und auch du solltest deinem Gegenüber ab und zu einen Tag nur für sich geben.

3. Körperhygiene

Fehlende Körperhygiene hat schon die ein oder andere Beziehung beendet. Über die Hälfte der deutschen Bevölkerung sieht das auch als einen echten Trennungsgrund. Wem ist nicht wichtig, dass Dusche, Deo und Seife keine Fremdwörter für sein Gegenüber sind? Natürlich ist das auch ein besonders sensibles Thema und muss mit Samthandschuhen angegriffen werden. Dem Partner zu sagen, dass man sich mehr Hygiene von ihm wünscht, ist aber trotzdem wichtig. Versuch es in erste Linie indirekt anzugehen. Sag ihm zum Beispiel, dass du ein bestimmtes Parfum besonders anziehend an ihm findest, oder frag ihn, ob ihr nicht mal gemeinsam einen Selfcare-Beauty-Abend einlegen wollt.

4. Eifersucht

Oh ja, die liebe Eifersucht. Wer musste sich nicht schon einmal in einer Beziehung damit herumschlagen? Für 53 Prozent der Bevölkerung ist das laut Umfrage ebenfalls ein echter Trennungsgrund. Denn immerhin bedeutet das auch, dass sein Partner einem nicht vertraut und man von ihm eingeengt wird. Das schadet mit der Zeit der Beziehung und man wird auf Dauer unglücklich. Allerdings gibt es oft auch einen Grund für die Eifersucht des Partners. Vielleicht hat er in einer vorherigen Beziehung schlechte Erfahrungen gemacht oder merkt, dass du dich langsam von ihm entfernst. Auch hier heißt das Zauberwort Kommunikation! Sprich über die Eifersucht und versuche herauszufinden, woran es liegt. Gemeinsam könnt ihr sicherlich eine Lösung dafür finden.

5. Zu wenig Zärtlichkeiten

Im Laufe einer Beziehung kommt irgendwann der Alltag dazu. Man kann schließlich nicht ewig in einer gemeinsamen Blase leben. Doch dabei sollten Zärtlichkeiten niemals auf der Strecke bleiben. Das sehen auch 47 Prozent der Deutschen so und geben fehlende Zärtlichkeiten sogar als Trennungsgrund an. Damit ist aber nicht nur das gemeinsame Sexleben gemeint. Obwohl das natürlich auch eine große Rolle spielt, sind für viele vor allem Küsse, Kuscheln und Umarmungen wichtig in einer Beziehung. Also vernachlässige das nicht in deiner Partnerschaft.