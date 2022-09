Gibt es ein Leben nach dem Tod? Es ist die Frage aller Fragen, die wir wohl nie wirklich beantworten werden können. Doch dieser Mann hat es erlebt. Er war für 20 Minuten lang technisch tot und erzählt nun von seiner beeindruckenden Nahtoderfahrung.

Bis er am Ende wieder auf dem OP-Tisch aufwachte.

Nahtoderfahrung: Dieser Mann war 20 Minuten lang tot

Der heute fast 70-jährige Scott Drummond war damals 28 Jahre alt, als er sich nach einem Ski-Unfall einer Routineoperation unterziehen musste. Nachdem er sich damals den Daumen ausgerenkt hatte, erwartete er, dass seine Operation ohne Komplikationen verlaufen würde. Doch das tat sie nicht. Eine der Krankenschwestern legte Scott den chirurgischen Druckverband falsch an und rannte direkt danach schreiend aus dem Raum. „Ich habe ihn umgebracht“, hörte Scott daraufhin noch. Er spürte etwas Merkwürdiges an seinem Arm, dann wurde er ohnmächtig. Plötzlich sah er sich über seinem Körper schweben. Jahre später erzählt er jetzt in einem YouTube-Clip von seiner Nahtoderfahrung.

Der damals 28-Jährige spürte eine gesichtslose Präsenz an seiner Seite, die ihn auf ein Feld brachte. „Ich erinnere mich so lebhaft, dass ich nicht mehr zurückschauen konnte, oder mir wurde befohlen, nicht mehr zurückzuschauen, und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich in einem Augenblick auf einem Feld stand, wo die Person, die bei mir war, direkt neben mir war, aber ich konnte sie nicht sehen“, erklärte er.

„Ich war allein, aber es war so friedlich“

„Ich schaute nach links, und da standen ein paar große, hohe Bäume, und ich erinnere mich, dass sie sehr ungewöhnlich aussahen. Sie hatten einen langen Stamm mit Blättern obendrauf. Es gab viele von ihnen“, erinnerte sich Scott. Er war umgeben von wunderschönen Wildblumen, die ihm bis zur Hüfte reichten. Er erzählt, dass er sich deshalb so gut daran erinnern kann, weil er schon immer gerne im Garten gearbeitete habe.

„Das nächste, was ich wusste, war, dass die Person, die mich dorthin begleitet hatte, nicht mehr da war. Ich war allein, aber es war so friedlich“, fuhr er fort. Als er die Wolke erreichte, hörte er eine Stimme sagen, dass die Zeit für ihn noch nicht gekommen sei. „Du hast noch mehr Dinge zu tun“, fügte die Stimme hinzu. Danach wachte Scott auf dem OP-Tisch auf, nachdem er die Operation überlebt hatte.

Scott ist nicht der einzige, der von derartigen Nahtoderlebnissen wie dem Loslösen vom Körper und einer spirituellen Erscheinung erzählt. Andere berichten etwa auch von einem Licht am Ende des Tunnels und einem überwältigendem „Gefühl des Friedens“. Die Grenze zwischen Leben und Tod ist und bleibt eine Faszination, der wir uns nicht entziehen können.

